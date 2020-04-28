Российский футболист назвал другой планетой жизнь в Белоруссии во время пандемии

Цвейба назвал жизнь в Белоруссии «другой планетой». «Это нечто странное. Я созваниваюсь с друзьями, все сидят на карантине, какое-то затишье. А здесь жизнь продолжается. Мы, футболисты, — люди системы. Сказали — играть, вот мы и играем», — заявил он. Хавбек добавил, что без необходимости старается не ходить в многолюдные места.