Роналду останется на родине, пока не будут созданы безопасные условия для здоровья

Источник: Reuters

По сведениям источника, португалец останется на родине до дальнейшего уведомления, пока не будут созданы безопасные условия для футболиста. Ранее стало известно, что Роналду должен был вернуться в Турин 28 апреля.

Роналду может прилететь на частном самолете в мае, если клубам серии А разрешат индивидуальные тренировки и руководство обяжет их выполнять. Сам форвард хотел бы вернуться, когда будут разрешены групповые тренировки.