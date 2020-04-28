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15:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роналду останется на родине, пока не будут созданы безопасные условия для здоровья

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду останется на родной Мадейре, сообщает Sport.es.

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Источник: Reuters

По сведениям источника, португалец останется на родине до дальнейшего уведомления, пока не будут созданы безопасные условия для футболиста. Ранее стало известно, что Роналду должен был вернуться в Турин 28 апреля.

Роналду может прилететь на частном самолете в мае, если клубам серии А разрешат индивидуальные тренировки и руководство обяжет их выполнять. Сам форвард хотел бы вернуться, когда будут разрешены групповые тренировки.

В текущем сезоне Роналду провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 25 голов и сделал 3 результативные передачи.

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