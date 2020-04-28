В КФФ сделали заявление о плане по возобновлению сезона в КПЛ и матчах сборной Казахстана

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В ней приняли участие руководители департаментов, генеральный секретарь КФФ Азамат Айтхожин и президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛК) Олжас Абраев.

«С начала пандемии руководство КФФ регулярно консультируется с коллегами из ФИФА, УЕФА и ПФЛК, — отметил Айтхожин. — Наряду с этим, состоялся ряд видеоконференций и совещаний с нашими международными партнерами. Результаты этих переговоров публиковались на официальных сайтах и в соцсетях КФФ и ПФЛК. Но, по всей видимости, возникла необходимость еще раз обратить внимание на проделанную к этому времени работу.

Безусловно, казахстанских болельщиков и участников соревнований интересует, каким образом возобновится выступление наших сборных и клубных команд. Исходя из этого, хочется напомнить о текущем положении дел:

— Все матчи сборных команд Казахстана по футболу, футзалу и пляжному футболу, совпавшие с пандемией, перенесены и состоятся после дальнейших уведомлений со стороны УЕФА, ФИФА и BSWW;.

— Все матчи казахстанских профессиональных и любительских чемпионатов, первенств, кубковых турниров по футболу, футзалу и пляжному футболу, совпавшие с пандемией, перенесены и состоятся после отмены в стране режима чрезвычайного положения;.

— КФФ и ПФЛК рассматривают две версии обновленной формулы чемпионата Казахстана. Основной является проведение соревнований в два круга. Резервным вариантом предложен переход нынешнего сезона на систему «осень-весна». Возобновление розыгрыша Кубка страны, а также первенств Казахстана среди команд первой и второй лиг тоже предполагает ряд разрабатываемых версий.

— После отмены карантина участники внутренних турниров будут оповещены о датах их возобновления. Команды и арбитры получат двухнедельный срок на учебно-тренировочные сборы.

В заключение хочу сообщить, что, начиная с мая текущего года, планируется выход работников КФФ из обусловленных пандемией отпусков. Пока работа будет выполняться ими дистанционно. Ежегодные трудовые отпуска были предоставлены работникам федерации вне графика и по соглашению сторон.

Вслед за продлением чрезвычайного положения состоялось очередное совещание руководства КФФ и ПФЛК. На повестке дня стоял предварительный план по возобновлению соревнований и других совместных проектов. Например, образовательных и направленных на пропаганду здорового образа жизни. Подробности будут обнародованы после завершения аналитической работы и ожидаемых вскоре рекомендаций УЕФА и ФИФА.

Вместе с этим информируем, что официальные обращения заинтересованных сторон, направленные по нашему адресу в период вынужденного отпуска, будут рассмотрены в рабочем порядке.