Текущие события
Футбол. Зарубежный
25.04
Славия М
Минск
13
Футбол. Зарубежный
25.04
Городея
БАТЭ
02
Футбол. Зарубежный
25.04
Динамо Брс
Шахтер С
02
Футбол. Зарубежный
26.04
Слуцк
Белшина
32
Футбол. Зарубежный
26.04
Торпедо-БелАЗ
Рух
00
Футбол. Зарубежный
26.04
Ислочь
Витебск
20
Все события
Фоторепортажи
17Драки с милицией и вырванные кресла. Кадры самого безумного дерби «Спартак» — ЦСКА
15Молодые армейцы. Вы помните Березуцких, Семака и других звезд ЦСКА такими?
17:01 (мск), источник: Vesti.kz

В КФФ сделали заявление о плане по возобновлению сезона в КПЛ и матчах сборной Казахстана

Казахстанская федерация футбола провела встречу, на которой обсудила предварительный план возобновления соревнований и других проектов, сообщает официальный сайт КФФ.

Наверх
Источник: Reuters

В ней приняли участие руководители департаментов, генеральный секретарь КФФ Азамат Айтхожин и президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛК) Олжас Абраев.

«С начала пандемии руководство КФФ регулярно консультируется с коллегами из ФИФА, УЕФА и ПФЛК, — отметил Айтхожин. — Наряду с этим, состоялся ряд видеоконференций и совещаний с нашими международными партнерами. Результаты этих переговоров публиковались на официальных сайтах и в соцсетях КФФ и ПФЛК. Но, по всей видимости, возникла необходимость еще раз обратить внимание на проделанную к этому времени работу.

Безусловно, казахстанских болельщиков и участников соревнований интересует, каким образом возобновится выступление наших сборных и клубных команд. Исходя из этого, хочется напомнить о текущем положении дел:

— Все матчи сборных команд Казахстана по футболу, футзалу и пляжному футболу, совпавшие с пандемией, перенесены и состоятся после дальнейших уведомлений со стороны УЕФА, ФИФА и BSWW;.

— Все матчи казахстанских профессиональных и любительских чемпионатов, первенств, кубковых турниров по футболу, футзалу и пляжному футболу, совпавшие с пандемией, перенесены и состоятся после отмены в стране режима чрезвычайного положения;.

— КФФ и ПФЛК рассматривают две версии обновленной формулы чемпионата Казахстана. Основной является проведение соревнований в два круга. Резервным вариантом предложен переход нынешнего сезона на систему «осень-весна». Возобновление розыгрыша Кубка страны, а также первенств Казахстана среди команд первой и второй лиг тоже предполагает ряд разрабатываемых версий.

— После отмены карантина участники внутренних турниров будут оповещены о датах их возобновления. Команды и арбитры получат двухнедельный срок на учебно-тренировочные сборы.

В заключение хочу сообщить, что, начиная с мая текущего года, планируется выход работников КФФ из обусловленных пандемией отпусков. Пока работа будет выполняться ими дистанционно. Ежегодные трудовые отпуска были предоставлены работникам федерации вне графика и по соглашению сторон.

Вслед за продлением чрезвычайного положения состоялось очередное совещание руководства КФФ и ПФЛК. На повестке дня стоял предварительный план по возобновлению соревнований и других совместных проектов. Например, образовательных и направленных на пропаганду здорового образа жизни. Подробности будут обнародованы после завершения аналитической работы и ожидаемых вскоре рекомендаций УЕФА и ФИФА.

Вместе с этим информируем, что официальные обращения заинтересованных сторон, направленные по нашему адресу в период вынужденного отпуска, будут рассмотрены в рабочем порядке.

Ранее УЕФА потребовал от Казахстана и остальных своих 55 членов планы по возобновлению сезона.

Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
AIBA объявила место проведения чемпионата мира-2021 по боксу
Нужен ли Гончаренко ЦСКА?
Чемпионат Франции по футболу завершен досрочно
Артемий Панарин: У меня есть запас прочности, а как людям жить?
Николай Валуев оценил вероятность проведения боя с Тайсоном
Вне игры: необычные фотографии спортсменов в изоляции
Найдены супертовары для спорта по необычным ценам
Прекращен судебный процесс по делу Франца Беккенбауэра
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь