Премьер-министр Франции объявил о досрочном завершении чемпионата страны по футболу

Источник: Reuters

«Спортивные мероприятия, в которых участвуют более 5000 человек, не смогут начаться до сентября», — сказал Филипп, отметив, что футбольные турниры сезона-2019/20 не могут быть возобновлены.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рекомендовал завершить национальные чемпионаты до 2 августа.

Справка «Мы больше не можем продолжать»: как Европа возвращается к нормальной жизни В конце прошлой недели Италия, Испания и Франция объявили о постепенном снятии введенных из-за коронавируса ограничений Подробнее

Чемпионат Франции был приостановлен на неопределенный срок после 28 туров из 38. В Лиге чемпионов Францию представляют вышедший в четвертьфинал ПСЖ, а также «Лион», который обыграл в первом матче 1/8 финала итальянский «Ювентус» (1:0). В Лиге Европы представителей Франции не осталось.