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18:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Судебный процесс по обвинению Беккенбауэра в коррупции прекращён без вынесения приговора

Судебное разбирательство по делу о коррупции, возбуждённому в отношении бывшего члена исполкома ФИФА Франца Беккенбауэра, прекращено без вынесения приговора, сообщает Sky Sports.

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Источник: AFP 2020

Ранее сообщалось, что процесс рассмотрения дела планируют приостановить из-за пандемии коронавируса. Уголовное дело в отношении бывшего главы заявочного комитета чемпионата мира 2006 года и трёх других членов оргкомитета было открыто в 2015 году. Они подозревались в мошенничестве, отмывании денег, преступной халатности и незаконном обогащении по делу, связанному с выплатой € 6,7 млн ФИФА в 2005 году.

В Швейцарии срок, в течение которого может быть возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве, составляет 15 лет. Таким образом, дело Беккенбауэра было прекращено после истечения срока давности.

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18:53 (мск)© UA-Football
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