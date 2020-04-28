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19:01 (мск), источник: Vesti.kz

Досрочное завершение, сокращение зарплат. Будет ли Исламхан играть за «Аль-Айн»?

Полузащитник сборной Казахстана и арабского клуба «Аль-Айн» Бауыржан Исламхан по-прежнему находится в самоизоляции, и пока неизвестно, когда его команда продолжит выступление в чемпионате ОАЭ. Руководители местного Футбольного союза выдвинули несколько вариантов развития событий.

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«Технический комитет Футбольного союза ОАЭ обсуждает ряд сценариев по продолжению чемпионата и розыгрышу финала кубка страны. Рассматриваются три возможные точки возобновления для оставшихся семи туров чемпионата: май-июнь, июнь-июль и август-сентябрь. Также существует вероятность, что чемпионат ОАЭ будет завершен досрочно. Помимо этого, обсуждается сокращение зарплат от 40 процентов для самых высокооплачиваемых игроков лиги», — сообщает портал sport360.com.

Отметим, что «Аль-Айн» находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата ОАЭ и отстает от лидера «Шабаб Аль-Ахли» на шесть очков. Также клуб Исламхана должен сыграть в финале Кубка Президента ОАЭ с «Аль-Дафрой». Не закончено выступление «Аль-Айна» и в азиатской Лиге чемпионов — там команда казахстанца не сыграла еще четыре встречи в рамках группового этапа.

Напомним, 27-летний полузащитник перешел в «Аль-Айн» 31 января. На счету Исламхана десять матчей за клуб из ОАЭ, в которых он забил один гол и отдал три ассиста.

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