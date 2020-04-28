Досрочное завершение, сокращение зарплат. Будет ли Исламхан играть за «Аль-Айн»?

«Технический комитет Футбольного союза ОАЭ обсуждает ряд сценариев по продолжению чемпионата и розыгрышу финала кубка страны. Рассматриваются три возможные точки возобновления для оставшихся семи туров чемпионата: май-июнь, июнь-июль и август-сентябрь. Также существует вероятность, что чемпионат ОАЭ будет завершен досрочно. Помимо этого, обсуждается сокращение зарплат от 40 процентов для самых высокооплачиваемых игроков лиги», — сообщает портал sport360.com.

Отметим, что «Аль-Айн» находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата ОАЭ и отстает от лидера «Шабаб Аль-Ахли» на шесть очков. Также клуб Исламхана должен сыграть в финале Кубка Президента ОАЭ с «Аль-Дафрой». Не закончено выступление «Аль-Айна» и в азиатской Лиге чемпионов — там команда казахстанца не сыграла еще четыре встречи в рамках группового этапа.