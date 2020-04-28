Ахрик Цвейба: Чемпионат Белоруссии по телевизору выглядит незрелищно
Известный в прошлом футболист сборных СССР, СНГ, Украины и России Ахрик Цвейба поделился мнением о чемпионате Белоруссии. Ранее некоторые специалисты критиковали его уровень.
Известный в прошлом футболист сборных СССР, СНГ, Украины и России Ахрик Цвейба поделился мнением о чемпионате Белоруссии. Ранее некоторые специалисты критиковали его уровень.
— Очень важно эстетическое восприятие футбола, — цитирует Цвейбу «Прессбол». — Возможно, у вас старые поля. По телевизору все выглядит
Дело в том, что в российском чемпионате сегодня арены очень хорошего качества. В стране прошел чемпионат мира. Безусловно,
— Какие именно команды, на ваш взгляд, не затерялись бы в
— Могу назвать те, которые видел в деле. Это брестское «Динамо». Та же «Ислочь», возможно. Они могли бы там играть. Команды