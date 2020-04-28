Суд в Швейцарии в сентябре рассмотрит иск к владельцу ПСЖ по делу о коррупции
ТАСС, 28 апреля. Швейцарский суд назначил дату рассмотрения иска против президента французского футбольного клуба ПСЖ и медиахолдинга beIN Media Group Нассера
ТАСС, 28 апреля. Швейцарский суд назначил дату рассмотрения иска против президента французского футбольного клуба ПСЖ и медиахолдинга beIN Media Group Нассера
Судебное слушание состоится 14 сентября. Помимо Вальке и
Они подозреваются в мошенничестве, подделке документов, преступной халатности и подкупе частных лиц. По данным следствия,
Вальке, являвшийся генеральным секретарем ФИФА с 2007 года, 9 января 2018 года был снят со своего поста, спустя месяц решением арбитражной палаты комитета ФИФА по этике он был отстранен от футбольной деятельности на 12 лет. 5 июля 2018 года апелляционный комитет ФИФА сократил срок его дисквалификации до 10 лет.