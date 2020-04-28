Суд в Швейцарии в сентябре рассмотрит иск к владельцу ПСЖ по делу о коррупции

Источник: AP 2020

Судебное слушание состоится 14 сентября. Помимо Вальке и аль-Хелаифи, перед судом предстанет еще один фигурант, имя которого не называется.

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Они подозреваются в мошенничестве, подделке документов, преступной халатности и подкупе частных лиц. По данным следствия, аль-Хелаифи дал Вальке взятку за покупку прав на трансляцию матчей чемпионатов мира. Позднее AFP сообщило со ссылкой на заявление полиции, что аль-Хелаифи предоставил Вальке в пользование виллу на Сардинии в качестве подкупа.