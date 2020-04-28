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28 апреля, источник: Спорт РИА Новости

Виллаш-Боаш прокомментировал досрочное завершение сезона во Франции

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Власти Франции и руководство Федерации футбола Франции (FFF) приняли абсолютно логичное решение, объявив о досрочном завершении нынешнего сезона, так как поставленные условия для возобновления игр очень сложно реализовать, заявил бывший тренер петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, который сейчас возглавляет французский «Марсель».

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Источник: Спорт РИА Новости
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Презентация Андре Виллаш-Боаша в качестве нового главного тренера «Зенита».

Во вторник премьер-министр страны Эдуар Филипп заявил, что чемпионат Франции не сможет возобновиться в связи с мерами по постепенному выходу страны из карантина, вызванного пандемией коронавируса. Позднее FFF объявила о досрочном завершении сезона-2019/20. FFF также поручила FLP в ближайшее время подвести итоги сезона в лиге 1 и лиге 2 и проинформировать федерацию. На момент остановки сезона «Марсель» шел на втором месте в таблице лиги 1, набрав 56 очков в 28 матчах.

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«Я думаю, это абсолютно логичное решение, так как еще слишком рано возобновлять тренировки. Условия для возобновления сезона и, в частности, протокол, установленный врачами, были очень сложны для выполнения. Я думаю, это правильное решение. Это проявление уважения к людям, ставшим жертвами болезни как во Франции, так и во всем мире», — приводит слова Виллаш-Боаша L’Equipe.

«Посмотрим, какой вердикт будет принят по нашим результатам в сезоне. Досрочное завершение сезона поднимает ряд проблем, в том числе экономических, связанных с правами на телетрансляции. Это вопрос выживания команд. Но еще раз подчеркиваю, данное решение логично, это дань тому, что мы переживаем в настоящее время. Здоровье людей превыше всего», — отметил тренер.

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11 сентября 2015© Ньюстюб
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