Виллаш-Боаш прокомментировал досрочное завершение сезона во Франции

Источник: Спорт РИА Новости

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий Презентация Андре Виллаш-Боаша в качестве нового главного тренера «Зенита».

Во вторник премьер-министр страны Эдуар Филипп заявил, что чемпионат Франции не сможет возобновиться в связи с мерами по постепенному выходу страны из карантина, вызванного пандемией коронавируса. Позднее FFF объявила о досрочном завершении сезона-2019/20. FFF также поручила FLP в ближайшее время подвести итоги сезона в лиге 1 и лиге 2 и проинформировать федерацию. На момент остановки сезона «Марсель» шел на втором месте в таблице лиги 1, набрав 56 очков в 28 матчах.

«Я думаю, это абсолютно логичное решение, так как еще слишком рано возобновлять тренировки. Условия для возобновления сезона и, в частности, протокол, установленный врачами, были очень сложны для выполнения. Я думаю, это правильное решение. Это проявление уважения к людям, ставшим жертвами болезни как во Франции, так и во всем мире», — приводит слова Виллаш-Боаша L’Equipe.