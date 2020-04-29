Футболисты «ПСЖ» отказались пойти на сокращение зарплаты

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По данным источника, клуб всё ещё не может прийти к компромиссу по этому вопросу с футболистами, интересы которых представляют Тьяго Сильва и Маркиньос. На данный момент переговоры зашли в тупик — игроки отказались пойти на сокращение зарплаты.

В «ПСЖ» подсчитали, что из-за кризиса могут потерять около € 240 млн.

Ранее стало известно, что чемпионат Франции по футболу из-за пандемии коронавируса досрочно завершён.