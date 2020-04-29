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10:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Пауло Дибала четвертый раз сдал положительный тест на COVID-19

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Четвертый тест на коронавирус нападающего туринского футбольного клуба «Ювентус» Пауло Дибалы дал положительный результат, сообщает Football Italia со ссылкой на El Chiringuito.

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Дибала и его девушка сдали положительные тесты на коронавирус в марте. Аргентинец признался, что сначала не был уверен, что у него инфекция, несмотря на некоторые симптомы, но когда начал испытывать трудности во время тренировок, решил пройти тест, который показал, что он заражен. Позднее 26-летний форвард сообщил, что излечился от болезни. В апреле девушка футболиста заявила, что она и Дибала снова получили положительные результаты теста на коронавирус.

По информации источника, футболисту может потребоваться более интенсивное лечение. Отмечается, что Дибала, вероятно, сдаст кровь для анализа на наличие антител, выработанных при вирусе.

Чемпионат Италии был прерван 10 марта из-за коронавируса на неопределенный срок. В воскресенье стало известно, что футболистам в Италии с 4 мая разрешат индивидуальные тренировки, а командные тренировки будут разрешены с 18 мая.

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