Пауло Дибала четвертый раз сдал положительный тест на COVID-19

Дибала и его девушка сдали положительные тесты на коронавирус в марте. Аргентинец признался, что сначала не был уверен, что у него инфекция, несмотря на некоторые симптомы, но когда начал испытывать трудности во время тренировок, решил пройти тест, который показал, что он заражен. Позднее 26-летний форвард сообщил, что излечился от болезни. В апреле девушка футболиста заявила, что она и Дибала снова получили положительные результаты теста на коронавирус.