Чемпионат Германии не возобновится 9 мая. Что происходит с бундеслигой?
Ситуация вокруг внутренних германских турниров стала неопределенной. Некоторые из тех, кто имеет отношение к организации матчей, ставят возможность их проведения под вопрос.
Ситуация вокруг внутренних германских турниров стала неопределенной. Некоторые из тех, кто имеет отношение к организации матчей, ставят возможность их проведения под вопрос.
Недели три назад издание Bild с оптимизмом сообщило, что чемпионат Германии может возобновиться 2 или 9 мая. А 20 апреля даже запустило счетчик оставшихся дней. Игроки германских команд первыми в пятерке ведущих лиг Европы приступили к тренировкам — пусть и с существенными ограничениями, в малых группах, с занятиями без физического контакта. Но главное, процесс пошел, и, казалось, дело за малым: дождаться ослабления режима изоляции в стране, разработать необходимые правила и инструкции, протестировать игроков, тренеров, администраторов и врачей. И ждать отмашки властей.
А вот отмашки до сих пор нет.
Политики и министры высказывались в пользу доигровки турниров.
Но пока их слова остались только частными мнениями. Итогового решения наверху так и не приняли.
Возможно, некоторое прояснение наступит 30 апреля, когда пройдет видеоконференция канцлера Ангелы Меркель с кабинетом министров и главами федеральных земель.
Но наши коллеги из Kicker пока настроены пессимистично. Мало кто верит, что футбол вернется 9 мая. Больше шансов, что матчи можно будет начать ближе к концу месяца. Однако есть те, кто считает, что и этот срок маловероятен.
Как заявил официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт, не стоит надеяться, что завтра примут
Тем более что полноценных тренировок пока нет. А занятий в малых группах недостаточно. «Такое ощущение, что нужно ждать еще
В немецкую прессу уже попала часть протокола, составленного для организации матчей без зрителей. Его проект содержит четыре десятка страниц и массу рекомендаций. Одна из них относится к тому случаю, когда, не дай Бог, после возобновления турнира тест на Covid-19 у
В район футбольного поля собираются допускать не более сотни человек, включая 22 игроков, пять судей, два десятка человек в технических зонах, трех фотографов, четырех медиков, четырех охранников.
Бутылки с напитками подписаны — у каждого игрока и тренера своя. На тренажеры в перчатках. Постоянный контроль температуры. Отдельные проверенные гостиницы для команд.
Дортмундская «Боруссия» в эти недели уделяет особое внимание молодым игрокам — Джейдону Санчо, Эрлину Холанну, Джованни Рейне. Кроме того, клуб сделал все, чтобы организовать правильное питание для всех футболистов. Готовую еду можно получить на базе и увезти ее с собой домой. Есть возможность организовать ее доставку на дом или же договориться через сотрудников клуба о приобретении продуктов в супермаркете.
В Германии нашлись недовольные тем, что футболисты заберут часть тестов. По подсчетам представителей бундеслиги, на весь остаток сезона, включая чемпионат, первенство и кубок, потребуется около 22 с половиной тысяч тестов. За них заплатят деньги. Но противники таких планов считают, что эти тесты нужно отдать обычным людям — тем, кто в них больше нуждается, а не
Как всегда, ситуацию пытаются использовать для поднятия своих рейтингов политики. Помимо искусственно созданных проблем вокруг числа тестов (на самом деле их сейчас достаточно для всех) поднимаются разговоры о том, что лучше позаботиться об интересах малого бизнеса, тех же ресторанчиков и кафе, чем тратить время на богатеньких футболистов.
Против футбола бургомистр Бремена Андреас Бовеншульте. Он считает, что куда важнее сегодня начать открывать детские площадки, потому что дети, наконец, должны выйти на улицу и получить возможность
В понедельник лигу поддержали министры спорта. Выступавшая от их имени Аня Стахманн заявила, что турнир можно было бы возобновить с середины мая или конца этого месяца.
Весьма вероятно, что первое время так и будет происходить.
Добро на организацию игр дало федеральное министерство труда и социальных вопросов. Его мнение не решающее, но имеет значение для министерства внутренних дел и министерства здравоохранения.
Пока нет точной информации о стоимости просмотра оставшихся матчей, но Kicker уже сообщил, что она станет меньше по сравнению с первой частью сезона.
Глава Германской футбольной лиги Кристиан Зайферт
Тем временем клубы стали придумывать, как сделать так, чтобы сохранить хотя бы часть антуража на стадионах. «Кельн» предложил все двум десяткам тысяч обладателей сезонных абонементов передать в клуб
Сколько продлятся «матчи-призраки», как их называют в Западной Европе, никто точно сказать не может. «Нельзя исключать, что они будут играться в таком же формате в феврале или марте следующего года», — сказал Зайферт. Лига предложила клубам рассчитывать свой бюджет на первую часть следующего сезона без учета доходов от зрителей (продажи билетов, продуктов питания
А пока нужно дождаться окончательного решения властей.