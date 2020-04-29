Чемпионат Германии не возобновится 9 мая. Что происходит с бундеслигой?

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Начало мая

Недели три назад издание Bild с оптимизмом сообщило, что чемпионат Германии может возобновиться 2 или 9 мая. А 20 апреля даже запустило счетчик оставшихся дней. Игроки германских команд первыми в пятерке ведущих лиг Европы приступили к тренировкам — пусть и с существенными ограничениями, в малых группах, с занятиями без физического контакта. Но главное, процесс пошел, и, казалось, дело за малым: дождаться ослабления режима изоляции в стране, разработать необходимые правила и инструкции, протестировать игроков, тренеров, администраторов и врачей. И ждать отмашки властей.

Многое уже сделано. Определено даже число людей, которые смогут присутствовать на каждой игре, включая футболистов, тренеров, боллбоев, комментаторов, режиссеров, техников…

А вот отмашки до сих пор нет.

Политики и министры высказывались в пользу доигровки турниров. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер и премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет заявили, что к 30 июня можно довести сезон до полного завершения. Поддержал идею министр здравоохранения Йенс Шпан.

Но пока их слова остались только частными мнениями. Итогового решения наверху так и не приняли.

Вторая половина мая

Возможно, некоторое прояснение наступит 30 апреля, когда пройдет видеоконференция канцлера Ангелы Меркель с кабинетом министров и главами федеральных земель.

Но наши коллеги из Kicker пока настроены пессимистично. Мало кто верит, что футбол вернется 9 мая. Больше шансов, что матчи можно будет начать ближе к концу месяца. Однако есть те, кто считает, что и этот срок маловероятен.

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Как заявил официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт, не стоит надеяться, что завтра примут какие-то важные решения. Скорее, пройдут консультации по нормализации жизни в стране. Сейчас еще рано оценивать итоги открытия магазинов, которое произошло 20 апреля. Потому чего-либо более серьезного от властей нужно ждать 6 мая. И вряд ли через три дня после этого команды смогут выйти на поле.

Тем более что полноценных тренировок пока нет. А занятий в малых группах недостаточно. «Такое ощущение, что нужно ждать еще две-четыре недели, — цитирует Bild тренера “Вольфсбурга” Оливера Гласнера. — Мы идем от заседания к заседанию, от конференции к конференции, конца пока не видно. Прогноз? Я не даю прогнозы даже на результат матча. Но если бы мне предложили выбрать играть завтра или вообще не играть, я обязательно стартовал бы завтра».

Протокол

В немецкую прессу уже попала часть протокола, составленного для организации матчей без зрителей. Его проект содержит четыре десятка страниц и массу рекомендаций. Одна из них относится к тому случаю, когда, не дай Бог, после возобновления турнира тест на Covid-19 у кого-либо из игроков даст положительный результат. Чемпионат отменят? Нет, он продолжится. А вот заразившегося футболиста изолируют. При этом его имя нельзя разглашать. Других же еще раз тщательно проверят.

В район футбольного поля собираются допускать не более сотни человек, включая 22 игроков, пять судей, два десятка человек в технических зонах, трех фотографов, четырех медиков, четырех охранников.

В общей сложности число присутствующих на стадионе ограничат тремя сотнями.

Бутылки с напитками подписаны — у каждого игрока и тренера своя. На тренажеры в перчатках. Постоянный контроль температуры. Отдельные проверенные гостиницы для команд.

Питание

Дортмундская «Боруссия» в эти недели уделяет особое внимание молодым игрокам — Джейдону Санчо, Эрлину Холанну, Джованни Рейне. Кроме того, клуб сделал все, чтобы организовать правильное питание для всех футболистов. Готовую еду можно получить на базе и увезти ее с собой домой. Есть возможность организовать ее доставку на дом или же договориться через сотрудников клуба о приобретении продуктов в супермаркете.

Тесты

В Германии нашлись недовольные тем, что футболисты заберут часть тестов. По подсчетам представителей бундеслиги, на весь остаток сезона, включая чемпионат, первенство и кубок, потребуется около 22 с половиной тысяч тестов. За них заплатят деньги. Но противники таких планов считают, что эти тесты нужно отдать обычным людям — тем, кто в них больше нуждается, а не футболистам-миллионерам. В первую очередь достаточным количеством следует обеспечить медицинский персонал больниц и клиник.

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Политики

Как всегда, ситуацию пытаются использовать для поднятия своих рейтингов политики. Помимо искусственно созданных проблем вокруг числа тестов (на самом деле их сейчас достаточно для всех) поднимаются разговоры о том, что лучше позаботиться об интересах малого бизнеса, тех же ресторанчиков и кафе, чем тратить время на богатеньких футболистов.

Против футбола бургомистр Бремена Андреас Бовеншульте. Он считает, что куда важнее сегодня начать открывать детские площадки, потому что дети, наконец, должны выйти на улицу и получить возможность где-то играть. «С каждым днем все меньше понимаю, почему мы так много дискутируем по поводу возобновления матчей бундеслиги и игр без зрителей и в то же время хотим оставить закрытыми детские площадки», — заявил он вчера. Не исключено, «Вердеру» придется уехать из города и проводить свои игры на стадионе другого клуба.

Министры спорта — за, полиция — против

В понедельник лигу поддержали министры спорта. Выступавшая от их имени Аня Стахманн заявила, что турнир можно было бы возобновить с середины мая или конца этого месяца.

Полицейские, мягко говоря, не рады планам по возвращению футбола. Их главный аргумент против проведения матчей — нет никаких гарантий, что фанаты не станут собираться у стадионов.

Весьма вероятно, что первое время так и будет происходить.

Добро на организацию игр дало федеральное министерство труда и социальных вопросов. Его мнение не решающее, но имеет значение для министерства внутренних дел и министерства здравоохранения.

Пока нет точной информации о стоимости просмотра оставшихся матчей, но Kicker уже сообщил, что она станет меньше по сравнению с первой частью сезона.

Зрители

Глава Германской футбольной лиги Кристиан Зайферт по-прежнему говорит о необходимости доиграть все матчи к концу июня. Но допускает возможность использования части июля. Естественно, все игры закрыты для зрителей — за матчами можно следить только по телевизору.

Тем временем клубы стали придумывать, как сделать так, чтобы сохранить хотя бы часть антуража на стадионах. «Кельн» предложил все двум десяткам тысяч обладателей сезонных абонементов передать в клуб какую-то любимую атрибутику — майки, шарфы. Их разместят на креслах стадиона на домашних играх.

Сколько продлятся «матчи-призраки», как их называют в Западной Европе, никто точно сказать не может. «Нельзя исключать, что они будут играться в таком же формате в феврале или марте следующего года», — сказал Зайферт. Лига предложила клубам рассчитывать свой бюджет на первую часть следующего сезона без учета доходов от зрителей (продажи билетов, продуктов питания и т. п. ).