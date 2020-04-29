Текущие события
Футбол. Зарубежный
25.04
Славия М
Минск
13
Футбол. Зарубежный
25.04
Городея
БАТЭ
02
Футбол. Зарубежный
25.04
Динамо Брс
Шахтер С
02
Футбол. Зарубежный
26.04
Слуцк
Белшина
32
Футбол. Зарубежный
26.04
Торпедо-БелАЗ
Рух
00
Футбол. Зарубежный
26.04
Ислочь
Витебск
20
Все события
Фоторепортажи
14Аршавин, Кержаков, Дзюба: какими они пришли в «Зенит»
18Звезды «Спартака» 90-х. Редкие кадры игроков красно-белых в молодости
10:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: «Арсенал» не будет предлагать новый контракт Месуту Озилу

Руководство лондонского «Арсенала» не намерено предлагать новый контракт футболисту Месуту Озилу, сообщает ESPN.

Наверх
Источник: Reuters

Как отмечает источник, немецкий полузащитник — один из самых высокооплачиваемых игроков «Арсенала», он получает по нынешнему контракту 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю, и руководство «канониров» не готово выплачивать такую же зарплату Озилу впредь.

Кроме того, Озил оказался одним из трех игроков «Арсенала», кто отказался идти на сокращение зарплаты в период вынужденного простоя команды из-за пандемии коронавируса.

Нынешний контракт Озила с «Арсеналом» истекает летом 2021 года. В услугах немецкого футболиста заинтересованы итальянские «Милан» и «Интер», а также турецкий «Фенербахче», но они также не готовы платить ему его нынешнюю зарплату.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Одна из самых красивых спортсменок России и ее тату
Семнадцать ножевых: трагедия лучшей фигуристки-одиночницы СССР
Чемпионат Германии не возобновится 9 мая. Что происходит?
Чемпионат Франции по футболу завершен досрочно
Артемий Панарин: У меня есть запас прочности, а как людям жить?
Футболисты «ПСЖ» отказались пойти на сокращение зарплаты
Вне игры: необычные фотографии спортсменов в изоляции
СМИ: Чемпионат Англии по футболу могут возобновить в июне
Пауло Дибала четвертый раз сдал положительный тест на COVID-19
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь