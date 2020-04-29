СМИ: «Арсенал» не будет предлагать новый контракт Месуту Озилу

Источник: Reuters

Как отмечает источник, немецкий полузащитник — один из самых высокооплачиваемых игроков «Арсенала», он получает по нынешнему контракту 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю, и руководство «канониров» не готово выплачивать такую же зарплату Озилу впредь.

Кроме того, Озил оказался одним из трех игроков «Арсенала», кто отказался идти на сокращение зарплаты в период вынужденного простоя команды из-за пандемии коронавируса.

Нынешний контракт Озила с «Арсеналом» истекает летом 2021 года. В услугах немецкого футболиста заинтересованы итальянские «Милан» и «Интер», а также турецкий «Фенербахче», но они также не готовы платить ему его нынешнюю зарплату.