СМИ: «Арсенал» не будет предлагать новый контракт Месуту Озилу
Руководство лондонского «Арсенала» не намерено предлагать новый контракт футболисту Месуту Озилу, сообщает ESPN.
Руководство лондонского «Арсенала» не намерено предлагать новый контракт футболисту Месуту Озилу, сообщает ESPN.
Как отмечает источник, немецкий полузащитник — один из самых высокооплачиваемых игроков «Арсенала», он получает по нынешнему контракту 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю, и руководство «канониров» не готово выплачивать такую же зарплату Озилу впредь.
Кроме того, Озил оказался одним из трех игроков «Арсенала», кто отказался идти на сокращение зарплаты в период вынужденного простоя команды
Нынешний контракт Озила с «Арсеналом» истекает летом 2021 года. В услугах немецкого футболиста заинтересованы итальянские «Милан» и «Интер», а также турецкий «Фенербахче», но они также не готовы платить ему его нынешнюю зарплату.