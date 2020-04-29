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12:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Пепе Рейна сообщил, что планирует закончить карьеру в 2021 году

Вратарь Пепе Рейна, выступающий за «Астон Виллу» на правах аренды из «Милана», анонсировал завершение карьеры летом 2021 года.

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Источник: Спорт-Экспресс

— После аренды в «Астон Вилле» мне надо вернуться в «Милан», — приводит Mirror слова Рейны. — Будет непросто, мне, наверное, осталось играть еще год-два. Скорее всего, завершу карьеру после того, как кончится следующий сезон. Вряд ли у меня еще есть шансы в качестве игрока. Кто знает, может, получится стать тренером?

Помимо «Милана» и «Астон Виллы», Рейна выступал за «Барселону», «Вильярреал», «Ливерпуль», «Наполи» и «Баварию». 37-летний вратарь выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, чемпионат Германии, становился обладателем Кубка Англии, Суперкубка Англии и Кубка английской лиги, а также Кубка Италии. В составе сборной Испании Рейна становился чемпионом мира и дважды выигрывал чемпионат Европы.

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