Пепе Рейна сообщил, что планирует закончить карьеру в 2021 году
Вратарь Пепе Рейна, выступающий за «Астон Виллу» на правах аренды из «Милана», анонсировал завершение карьеры летом 2021 года.
Вратарь Пепе Рейна, выступающий за «Астон Виллу» на правах аренды из «Милана», анонсировал завершение карьеры летом 2021 года.
— После аренды в «Астон Вилле» мне надо вернуться в «Милан», — приводит Mirror слова Рейны. — Будет непросто, мне, наверное, осталось играть еще
Помимо «Милана» и «Астон Виллы», Рейна выступал за «Барселону», «Вильярреал», «Ливерпуль», «Наполи» и «Баварию». 37-летний вратарь выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, чемпионат Германии, становился обладателем Кубка Англии, Суперкубка Англии и Кубка английской лиги, а также Кубка Италии. В составе сборной Испании Рейна становился чемпионом мира и дважды выигрывал чемпионат Европы.