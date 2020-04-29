Пепе Рейна сообщил, что планирует закончить карьеру в 2021 году

— После аренды в «Астон Вилле» мне надо вернуться в «Милан», — приводит Mirror слова Рейны. — Будет непросто, мне, наверное, осталось играть еще год-два. Скорее всего, завершу карьеру после того, как кончится следующий сезон. Вряд ли у меня еще есть шансы в качестве игрока. Кто знает, может, получится стать тренером?