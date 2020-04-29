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12:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболист итальянской «Виченцы», перенесший инсульт, вышел из комы

Молодой футболист итальянской «Виченцы» Эдоардо Больцон, который ранее был госпитализирован с инсультом, вышел из состояния комы, сообщается на официальном сайте команды серии С.

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Как отмечается, 17-летний защитник пришел в сознание через восемь дней после случившегося, и в настоящее время его здоровью ничего не угрожает.

Больцон был госпитализирован с инсультом на прошлой неделе. В настоящее время он находится в больнице в Тревизо, где ему ранее была сделана срочная операция.

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