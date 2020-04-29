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12:55 (мск), источник: БЕЛТА

Три футболиста «Шахтера» вошли в сборную 6-го тура футбольного чемпионата Беларуси

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В символическую сборную 6-го тура футбольного чемпионата Беларуси вошли 3 представителя солигорского «Шахтера», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В прошедшем туре футболисты «Шахтера» уверенно переиграли на выезде чемпиона страны брестское «Динамо» (2:0), после чего в команду тура попали голкипер Александр Гутор, а также защитник Александр Сачивко и полузащитник Игорь Иванович. Кроме солигорских футболистов в сборную вошли минские динамовцы Евгений Шикавка и лучший игрок 6-го тура Иван Бахар, два представителя гродненского «Немана» — Андрей Васильев и Павел Забелин, а также Мухаммед Бала («Слуцк»), Момо Янсане («Ислочь», Минский район), Роман Грибовский («Минск») и Боян Настич (БАТЭ, Борисов), который в третий раз попал в символическую сборную.

Результаты всех игр 6-го тура: «Смолевичи» — «Динамо» (Минск) — 1:3, «Динамо» (Брест) — «Шахтер» (Солигорск) — 0:2, «Славия» (Мозырь) — «Минск» — 1:3, «Неман» (Гродно) — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 3:0, «Городея» — БАТЭ (Борисов) — 0:2, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Рух» (Брест) — 0:0, «Слуцк» — «Белшина» (Бобруйск) — 3:2, «Ислочь» — «Витебск» — 2:0.

Турнирное положение после шести туров: «Слуцк» — 13 очков, «Ислочь» — 12, «Торпедо-БелАЗ» — 11, БАТЭ, «Витебск» — по 10, «Динамо» (Минск), «Минск», «Энергетик-БГУ», «Городея», — по 9, «Неман», «Шахтер», «Рух» — по 8, «Динамо» (Брест), «Славия» — по 7, «Смолевичи» — 3, «Белшина» — 2.

Бомбардирскую гонку возглавляет минский динамовец Евгений Шикавка, забивший четыре гола.

В следующем туре встречаются:

1 мая «Энергетик-БГУ» — «Смолевичи»;.

2 мая «Минск» — «Торпедо-БелАЗ», «Рух» — «Городея», «Динамо» (Минск) — «Слуцк»;.

3 мая «Белшина» — «Динамо» (Брест), «Витебск» — «Славия», БАТЭ — «Неман», «Шахтер» — «Ислочь».

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