Три футболиста «Шахтера» вошли в сборную 6-го тура футбольного чемпионата Беларуси

В прошедшем туре футболисты «Шахтера» уверенно переиграли на выезде чемпиона страны брестское «Динамо» (2:0), после чего в команду тура попали голкипер Александр Гутор, а также защитник Александр Сачивко и полузащитник Игорь Иванович. Кроме солигорских футболистов в сборную вошли минские динамовцы Евгений Шикавка и лучший игрок 6-го тура Иван Бахар, два представителя гродненского «Немана» — Андрей Васильев и Павел Забелин, а также Мухаммед Бала («Слуцк»), Момо Янсане («Ислочь», Минский район), Роман Грибовский («Минск») и Боян Настич (БАТЭ, Борисов), который в третий раз попал в символическую сборную.