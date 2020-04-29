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13:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ньюкасл» предложит Покеттино 19 миллионов фунтов в год

«Ньюкасл» намерен предложить бывшему главному тренеру «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино зарплату в 19 миллионов фунтов в год, сообщает Sky Sports.

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Источник: Спорт-Экспресс

Ранее сообщалось, что 48-летний аргентинский специалист заинтересован в переговорах с клубом, который собирается приобрести консорциум из Саудовской Аравии.

С 2014 года Покеттино возглавлял «Тоттенхэм», в ноябре 2019 года на посту главного тренера «шпор» его сменил Жозе Моуринью. Вместе с лондонской командой аргентинец доходил до финала Кубка английской лиги и Лиги чемпионов.

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