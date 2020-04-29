«Ньюкасл» предложит Покеттино 19 миллионов фунтов в год

Ранее сообщалось, что 48-летний аргентинский специалист заинтересован в переговорах с клубом, который собирается приобрести консорциум из Саудовской Аравии.

С 2014 года Покеттино возглавлял «Тоттенхэм», в ноябре 2019 года на посту главного тренера «шпор» его сменил Жозе Моуринью. Вместе с лондонской командой аргентинец доходил до финала Кубка английской лиги и Лиги чемпионов.