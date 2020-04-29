Мбаппе — лучший молодой футболист по версии ESPN. Холанд не попал в топ-5

При выборе игроков учитывались только те, кто не старше 21 года.



Первое место в списке занял нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе. Компанию в первой тройке ему составили полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо и защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд.



Топ-10 выглядит так:



1. Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен», Франция)

2. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд, Англия)

3. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», Англия)

4. Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия)

5. Кай Хаверц («Байер», Германия)

6. Маттейс де Лигт («Ювентус», Нидерланды)

7. Джанлуиджи Доннарумма («Милан», Италия)

8. Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд, Норвегия)

9. Федерико Вальверде («Реал», Уругвай)

10. Жоау Фелиш («Атлетико», Португалия).