Болгарский футболист сделал предложение своей девушке во время карантина в Казахстане
Болгарский нападающий «Жетысу» Мартин Тошев сделал предложение своей девушке во время домашнего карантина в Казахстане, сообщает KazFootball.kz.
Болгарский нападающий «Жетысу» Мартин Тошев сделал предложение своей девушке во время домашнего карантина в Казахстане, сообщает KazFootball.kz.
Невеста Тошева Надя ответила согласием и поделилась своими эмоциями в социальных сетях:
«Момент, который ты, Мартин Тошев, решил самым совершенным образом, несмотря на изоляцию, несмотря на 24-часовое пребывание вместе. Спасибо, что выбрал именно этот момент и меня! Я люблю тебя!».
Стоит отметить, что Тошев выступает за «Жетысу» с июля 2019 года. Всего в