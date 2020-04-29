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18:54 (мск), источник: Vesti.kz

Болгарский футболист сделал предложение своей девушке во время карантина в Казахстане

Болгарский нападающий «Жетысу» Мартин Тошев сделал предложение своей девушке во время домашнего карантина в Казахстане, сообщает KazFootball.kz.

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Невеста Тошева Надя ответила согласием и поделилась своими эмоциями в социальных сетях:

«Момент, который ты, Мартин Тошев, решил самым совершенным образом, несмотря на изоляцию, несмотря на 24-часовое пребывание вместе. Спасибо, что выбрал именно этот момент и меня! Я люблю тебя!».

Стоит отметить, что Тошев выступает за «Жетысу» с июля 2019 года. Всего в премьер-лиге провел 16 матчей и забил десять голов.

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