СМИ: Чемпионат Швейцарии по футболу может возобновиться 8 июня

По данным издания, планируется проводить матчи без зрителей, но для окончательного решения о возобновлении чемпионата еще нужно одобрение со стороны Швейцарской футбольной лиги.

С 11 мая будет разрешено проводить тренировки представителям различных видов спорта. При этом тренировки будут допустимы в группах, состоящих из не более чем пяти человек, также не допускается какой-либо физический контакт между участниками группы.

Чемпионат Швейцарии был приостановлен после 23 туров. Лидером турнира является «Санкт-Галлен», на счету которого 45 очков. Столько же баллов и у «Янг Бойз», который уступает лидеру по дополнительным показателям. На третьем месте идет «Базель» (40 очков).

В Швейцарии зафиксировано более 29 тыс. случаев заражения коронавирусом, 1408 человек умерли.