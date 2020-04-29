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19:37 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Чемпионат Швейцарии по футболу может возобновиться 8 июня

ТАСС, 29 апреля. Федеральный совет Швейцарии принял решение, что проведение футбольного национального чемпионата, приостановленного из-за пандемии коронавируса, может быть возобновлено 8 июня. Об этом сообщает издание Blick.

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По данным издания, планируется проводить матчи без зрителей, но для окончательного решения о возобновлении чемпионата еще нужно одобрение со стороны Швейцарской футбольной лиги.

С 11 мая будет разрешено проводить тренировки представителям различных видов спорта. При этом тренировки будут допустимы в группах, состоящих из не более чем пяти человек, также не допускается какой-либо физический контакт между участниками группы.

Чемпионат Швейцарии был приостановлен после 23 туров. Лидером турнира является «Санкт-Галлен», на счету которого 45 очков. Столько же баллов и у «Янг Бойз», который уступает лидеру по дополнительным показателям. На третьем месте идет «Базель» (40 очков).

В Швейцарии зафиксировано более 29 тыс. случаев заражения коронавирусом, 1408 человек умерли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли.

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