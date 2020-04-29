СМИ: Чемпионат Швейцарии по футболу может возобновиться 8 июня
ТАСС, 29 апреля. Федеральный совет Швейцарии принял решение, что проведение футбольного национального чемпионата, приостановленного
ТАСС, 29 апреля. Федеральный совет Швейцарии принял решение, что проведение футбольного национального чемпионата, приостановленного
По данным издания, планируется проводить матчи без зрителей, но для окончательного решения о возобновлении чемпионата еще нужно одобрение со стороны Швейцарской футбольной лиги.
С 11 мая будет разрешено проводить тренировки представителям различных видов спорта. При этом тренировки будут допустимы в группах, состоящих из не более чем пяти человек, также не допускается
Чемпионат Швейцарии был приостановлен после 23 туров. Лидером турнира является «Санкт-Галлен», на счету которого 45 очков. Столько же баллов и у «Янг Бойз», который уступает лидеру по дополнительным показателям. На третьем месте идет «Базель» (40 очков).
В Швейцарии зафиксировано более 29 тыс. случаев заражения коронавирусом, 1408 человек умерли.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли.