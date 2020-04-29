7 причин, почему фанаты «Барсы» обожают Брэйтуэйта

Источник: AP 2020

1. Трудоголик

Мартин тренируется больше, чем кто-либо другой, как он сам утверждал. Кроме того, он однажды прибыл на базу, чтобы потренироваться, несмотря на то, что команде дали выходной.

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2. Хочет достичь своих целей

28-летний футболист несколько раз говорил, что находится в Каталонии, чтобы забивать голы. И хотя ходят слухи, что датчанин может уехать летом, игрок собирается остаться на «Камп Ноу» на четыре с половиной сезона, как того требует его контракт.

Его большая мечта — играть в Лиге чемпионов. К сожалению, «Барсе» не удалось зарегистрировать его для участия в ЛЧ в этом сезоне, так как его подписали в феврале.

3. Доказывает, что его ненавистники неправы

Во время своей презентации в «Барселоне» форвард попытался показать свое мастерство, но не смог выполнить один из приемов. Несколько недель спустя он загрузил видео, на котором успешно совершил тот же финт:

4. Всегда оптимистичен

Неважно, что происходит, Мартин старается оставаться позитивным. После поражения от «Реала» многие думали, что это конец надежд «Барсы» выиграть чемпионат. Тем не менее, 28-летний футболист сказал, что все будет хорошо, и это действительно так, каталонцы лидируют в лиге с отрывом.

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5. Любовь к Лео Месси

С самого первого дня Мартин признался, что он большой поклонник аргентинца.

Он также сказал, что не будет стирать свою футболку после того, как его обнял капитан, и поможет ему выиграть еще один «Золотой мяч».

6. Хорош с детьми

Датчанин является отцом троих детей. Он часто делится видео о том, как он играет со своими детьми. Он обязательно поможет игрокам академии «Барсы» интегрироваться в команду, когда придет время.

7. Идеальная сказка

История Мартина как сюжет голивудского фильма. Он перешел из «Леганеса» в самый большой клуб в мире.

Он был профессионалом в течение многих лет и никогда не разочаровывался в своих мечтах. В новом клубе он становится самым трудолюбивым игроком и всегда ставит команду на первое место.

Если каталонцам удастся выиграть Лигу чемпионов и Ла Лигу в этом сезоне, продюсер из Голливуда постучится в дверь Мартина на следующее утро.

Руслан Мороз