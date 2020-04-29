7 причин, почему фанаты «Барсы» обожают Брэйтуэйта
Мартин сыграл всего три матча, но фанаты уже влюблены в него.
Мартин сыграл всего три матча, но фанаты уже влюблены в него.
Мартин тренируется больше, чем
28-летний футболист несколько раз говорил, что находится в Каталонии, чтобы забивать голы. И хотя ходят слухи, что датчанин может уехать летом, игрок собирается остаться на «Камп Ноу» на четыре с половиной сезона, как того требует его контракт.
Его большая мечта — играть в Лиге чемпионов. К сожалению, «Барсе» не удалось зарегистрировать его для участия в ЛЧ в этом сезоне, так как его подписали в феврале.
Во время своей презентации в «Барселоне» форвард попытался показать свое мастерство, но не смог выполнить один из приемов. Несколько недель спустя он загрузил видео, на котором успешно совершил тот же финт:
Неважно, что происходит, Мартин старается оставаться позитивным. После поражения от «Реала» многие думали, что это конец надежд «Барсы» выиграть чемпионат. Тем не менее, 28-летний футболист сказал, что все будет хорошо, и это действительно так, каталонцы лидируют в лиге с отрывом.
С самого первого дня Мартин признался, что он большой поклонник аргентинца.
Он также сказал, что не будет стирать свою футболку после того, как его обнял капитан, и поможет ему выиграть еще один «Золотой мяч».
Датчанин является отцом троих детей. Он часто делится видео о том, как он играет со своими детьми. Он обязательно поможет игрокам академии «Барсы» интегрироваться в команду, когда придет время.
История Мартина как сюжет голивудского фильма. Он перешел из «Леганеса» в самый большой клуб в мире.
Если каталонцам удастся выиграть Лигу чемпионов и Ла Лигу в этом сезоне, продюсер из Голливуда постучится в дверь Мартина на следующее утро.
Руслан Мороз