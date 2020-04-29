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20:23 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Шахтера» четырежды поразили ворота брестского «Динамо» во 2-м тайме, но не вышли в финал Кубка Беларуси

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первыми финалистами розыгрыша Кубка Беларуси стали футболисты брестского «Динамо», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в гостевом ответном полуфинальном поединке с солигорским «Шахтером» действующие чемпионы страны проиграли с результатом 2:4, но по сумме двух встреч пробились в финал. В первом тайме брестчане полностью владели инициативой: на 20-й минуте игры счет открыл Павел Савицкий, а через полчаса Михаил Гордейчук забил второй мяч в ворота Александра Гутора.

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После перерыва картина игры кардинально изменилась: ворота гостей поразили Игорь Иванович, Дмитрий Подстрелов и Виталий Лисакович (дважды), но этого не хватило для выхода в финал. В первой встрече этих соперников, состоявшейся 8 апреля в Бресте, динамовцы победили со счетом 2:0. Таким образом, по сумме двух матчей сильнее оказались подопечные Сергея Ковальчука — из-за большего количества гостевых голов.

Соперник брестских динамовцев по решающему поединку кубкового турнира определится сегодня на поле «Борисов-Арены», где футболисты БАТЭ принимают мозырскую «Славию». Их первая встреча в Мозыре завершилась викторией «Славии» со счетом 1:0.

Финальный матч за футбольный Кубок Беларуси после восьмилетнего перерыва должен состояться 24 мая на поле минского стадиона «Динамо». Если трофей завоюет «Славия», то она получит путевку в квалификацию Лиги Европы. При любом другом итоге в Лиге Европы сыграет минское «Динамо», занявшее в минувшем чемпионате Беларуси четвертое место, вслед за тремя остальными полуфиналистами кубкового турнира — брестским «Динамо», БАТЭ и «Шахтером».

В решающем матче прошлого кубкового розыгрыша футболисты «Шахтера» в третий раз завоевали трофей, победив «Витебск» на его стадионе (2:0).

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