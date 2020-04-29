Каннаваро хочет в будущем возглавить «Реал»

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«Если вы хотите быть тренером, вы должны думать о вершине», — сказал Каннаваро в интервью Madridista Real.

«И вершина — это “Реал”, это итальянская сборная или какой-то большой клуб в Европе».

Каннаваро, который в настоящее время работает в китайской Суперлиге с «Гуанчжоу Эвергранде», также поделился основными принципами своей футбольной философии.

«Я тренер, который просит игроков интенсивности с мячом и без мяча», — сказал он.

Бывший защитник Мадрида подвергся жесткой критике в октябре и даже был обвинен в «слабой способности исправлять ошибки и недостаточно строгом обращении с игроками» со стороны руководства «Гуанчжоу».

Ему сказали «повысить общую боевую способность игроков, чтобы выиграть китайскую Суперлигу», и в конце концов ему удалось вернуться на вершину таблицы в декабре 2019 года.