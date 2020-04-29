Каннаваро хочет в будущем возглавить «Реал»
Бывший защитник «Реала» Фабио Каннаваро поставил перед собой амбициозную цель — однажды тренировать «Лос-Бланкос» или сборную Италии.
Бывший защитник «Реала» Фабио Каннаваро поставил перед собой амбициозную цель — однажды тренировать «Лос-Бланкос» или сборную Италии.
«Если вы хотите быть тренером, вы должны думать о вершине», — сказал Каннаваро в интервью Madridista Real.
«И вершина — это “Реал”, это итальянская сборная или
Каннаваро, который в настоящее время работает в китайской Суперлиге с «Гуанчжоу Эвергранде», также поделился основными принципами своей футбольной философии.
«Я тренер, который просит игроков интенсивности с мячом и без мяча», — сказал он.
Бывший защитник Мадрида подвергся жесткой критике в октябре и даже был обвинен в «слабой способности исправлять ошибки и недостаточно строгом обращении с игроками» со стороны руководства «Гуанчжоу».
Ему сказали «повысить общую боевую способность игроков, чтобы выиграть китайскую Суперлигу», и в конце концов ему удалось вернуться на вершину таблицы в декабре 2019 года.
Напомним, что бывший защитник переехал в Мадрид из «Ювентуса» в результате скандала с Кальчополи, когда «Бьянконери» были отправлены в Серию Б в 2006 году.