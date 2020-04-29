БАТЭ стал вторым финалистом Кубка Беларуси, обеспечив минскому «Динамо» участие в квалификации Лиги Европы

Источник: AP 2020

После поражения в Мозыре в первом полуфинальном матче со счетом 0:1 сегодня подопечные Кирилла Альшевского на поле «Борисов-Арены» взяли реванш — 2:0. В первом тайме хозяева дважды добились успеха: на 12-й минуте Захар Волков открыл счет, а перед самым перерывом защитник мозырян Игорь Тимонюк срезал мяч в свои ворота. Во втором тайме гости много атаковали, но так и не смогли поразить ворота соперников.

Первыми финалистами кубкового розыгрыша стали футболисты брестского «Динамо», которые по сумме двух полуфинальных игр взяли верх над солигорским «Шахтером». В Бресте динамовцы победили с результатом 2:0, а сегодня в Солигорске уступили 2:4, но благодаря двум мячам, забитым на чужом поле, вышли в финал.

Футболисты «Шахтера» четырежды поразили ворота брестского «Динамо» во 2-м тайме, но не вышли в финал Кубка БеларусиВ гостевом ответном полуфинальном поединке с солигорским «Шахтером» действующие чемпионы страны проиграли с результатом 2:4, но по сумме двух встреч пробились в финал.

Таким образом, последним белорусским представителем в Лиге Европы стало минское «Динамо», занявшее в минувшем чемпионате Беларуси четвертое место, вслед за тремя остальными полуфиналистами кубкового турнира — брестским «Динамо», БАТЭ и «Шахтером».

Решающий поединок 29-го кубкового розыгрыша между брестским «Динамо» и БАТЭ должен состояться 24 мая на поле минского стадиона «Динамо». В прошлые годы оба нынешних финалиста по три раза становились обладателями этого трофея.