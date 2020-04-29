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22:53 (мск), источник: Sport24

FourFourTwo назвал Фергюсона лучшим тренером в истории футбола, Гвардиола и Лобановский — в топ-10

Авторитетный журнал FourFourTwo составил рейтинг ста лучших тренеров в истории футбола.

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Источник: Reuters

Первое место в нем занял бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон.

В десятку лучших также вошли Ринус Михелс, Йохан Кройфф, Билл Шенкли, Пеп Гвардиола, Арриго Сакки, Мэтт Басби, Эленио Эррера, Эрнст Хаппель, Валерий Лобановский.

Во время загрузки произошла ошибка.

Жозе Моуринью помещен на 12-е место, Карло Анчелотти — 18-й, Луи ван Гал — 20-й, Арсен Венгер — 23-й, Фабио Капелло — 24-й, Юрген Клопп — 29-й, Виктор Маслов — 34-й, Рафаэль Бенитес — 41-й, Диего Симеоне — 43-й, Невио Скала — 61-й, Йоахим Лев — 66-й, Дидье Дешам — 73-й, Мирча Луческу — 87-й, Клаудио Раньери — 90-й, Антонио Конте — 93-й, Роберто Манчини — 97-й.

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