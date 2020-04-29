FourFourTwo назвал Фергюсона лучшим тренером в истории футбола, Гвардиола и Лобановский — в топ-10
Авторитетный журнал FourFourTwo составил рейтинг ста лучших тренеров в истории футбола.
Авторитетный журнал FourFourTwo составил рейтинг ста лучших тренеров в истории футбола.
Первое место в нем занял бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон.
В десятку лучших также вошли Ринус Михелс, Йохан Кройфф, Билл Шенкли, Пеп Гвардиола, Арриго Сакки, Мэтт Басби, Эленио Эррера, Эрнст Хаппель, Валерий Лобановский.
Жозе Моуринью помещен на 12-е место, Карло Анчелотти — 18-й, Луи ван Гал — 20-й, Арсен Венгер — 23-й, Фабио Капелло — 24-й, Юрген Клопп — 29-й, Виктор Маслов — 34-й, Рафаэль Бенитес — 41-й, Диего Симеоне — 43-й, Невио Скала — 61-й, Йоахим Лев — 66-й, Дидье Дешам — 73-й, Мирча Луческу — 87-й, Клаудио Раньери — 90-й, Антонио Конте — 93-й, Роберто Манчини — 97-й.