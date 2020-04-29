Владелец «Торино» пожертвует €500 тыс на благотворительность

Как отмечается на сайте RCS, на собрании акционеров было принято решение, что Каиро откажется от вознаграждения за четыре месяца (с марта по июнь), «принимая во внимание экономические трудности, с которыми сталкиваются многие домохозяйства из-за продолжающейся чрезвычайной ситуации в области здравоохранения».