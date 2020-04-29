Владелец «Торино» пожертвует €500 тыс на благотворительность

Как отмечается на сайте RCS, на собрании акционеров было принято решение, что Каиро откажется от вознаграждения за четыре месяца (с марта по июнь), «принимая во внимание экономические трудности, с которыми сталкиваются многие домохозяйства из-за продолжающейся чрезвычайной ситуации в области здравоохранения».
Он поручил компании перечислить на благотворительные цели эквивалентную сумму.
Италия в марте одной из первых в Европе приостановила розыгрыш чемпионата страны из-за коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.