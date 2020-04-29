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29 апреля, источник: Спорт РИА Новости

Владелец «Торино» пожертвует €500 тыс на благотворительность

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Владелец итальянского футбольного клуба «Торино» Урбано Каиро, являющийся также президентом медиагруппы RCS, пожертвует примерно 500 тысяч евро на благотворительные цели.

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Источник: AP 2020

Как отмечается на сайте RCS, на собрании акционеров было принято решение, что Каиро откажется от вознаграждения за четыре месяца (с марта по июнь), «принимая во внимание экономические трудности, с которыми сталкиваются многие домохозяйства из-за продолжающейся чрезвычайной ситуации в области здравоохранения».

Он поручил компании перечислить на благотворительные цели эквивалентную сумму.

Италия в марте одной из первых в Европе приостановила розыгрыш чемпионата страны из-за коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.

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