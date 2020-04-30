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00:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Макрон надеется, что футбольные лиги стран Европы не возобновятся

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон надеется, что чемпионаты Англии, Германии, Италии и Испании по футболу, приостановленные из-за коронавируса, не будут возобновлены, как и чемпионат Франции, сообщает Le Parisien.

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Как отмечает издание, французский лидер рассчитывает достичь взаимопонимания по этому вопросу со своими коллегами. В материале говорится, что в связи с этим министр спорта Франции Роксана Марасиняну выступила с инициативой двусторонних переговоров с европейскими коллегами. Утверждается, что она уже пообщалась с коллегами из Италии и Германии, в четверг должны состояться переговоры с испанским министром.

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Во вторник премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что чемпионат страны не сможет возобновиться в связи с мерами по постепенному выходу из карантина, вызванного пандемией коронавируса. Позднее Федерация футбола Франции (FFF) объявила о досрочном завершении сезона-2019/20. FFF также поручила Профессиональной футбольной лиге Франции (LFP) в ближайшее время подвести итоги сезона в лиге 1 и лиге 2 и в скором порядке проинформировать федерацию.

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