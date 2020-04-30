СМИ: Макрон надеется, что футбольные лиги стран Европы не возобновятся
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон надеется, что чемпионаты Англии, Германии, Италии и Испании по футболу, приостановленные
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон надеется, что чемпионаты Англии, Германии, Италии и Испании по футболу, приостановленные
Как отмечает издание, французский лидер рассчитывает достичь взаимопонимания по этому вопросу со своими коллегами. В материале говорится, что в связи с этим министр спорта Франции Роксана Марасиняну выступила с инициативой двусторонних переговоров с европейскими коллегами. Утверждается, что она уже пообщалась с коллегами из Италии и Германии, в четверг должны состояться переговоры с испанским министром.
Во вторник