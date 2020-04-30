«Тоттенхэм» обошёл «Ман Сити» в звании самого дорогого клуба АПЛ. «Ливерпуля» нет в тройке

Наиболее дорогостоящим клубом признан лондонский «Тоттенхэм Хотспур», подорожавший за год с £ 1,8 млрд до £ 2,6 млрд. Во многом этому поспособствовало то, что клуб пробился в финал Лиги чемпионов в 2019 году и в очередной раз занял место в четвёрке лучших команд Англии. Также по сравнению с другими топ-клубами их зарплатная ведомость меньше примерно на £ 150 млн, а уровень доходов в прошлом сезоне увеличился на 21%. При этом клуб тратит на зарплаты лишь 39% своего бюджета. Для сравнения в «Лестере» 84% дохода уходят на зарплаты игроков.