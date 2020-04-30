«Тоттенхэм» обошёл «Ман Сити» в звании самого дорогого клуба АПЛ. «Ливерпуля» нет в тройке
Британское издание Evening Standard со ссылкой на школу менеджмента ливерпульского университета опубликовало данные исследования о стоимости клубов английской
Британское издание Evening Standard со ссылкой на школу менеджмента ливерпульского университета опубликовало данные исследования о стоимости клубов английской
Наиболее дорогостоящим клубом признан лондонский «Тоттенхэм Хотспур», подорожавший за год с £ 1,8 млрд до £ 2,6 млрд. Во многом этому поспособствовало то, что клуб пробился в финал Лиги чемпионов в 2019 году и в очередной раз занял место в четвёрке лучших команд Англии. Также по сравнению с другими
Вторым по стоимости в АПЛ стал «Манчестер Сити» (£ 2,2 млрд), а третьим — «Манчестер Юнайтед» (£ 2,1 млрд). В тройке не оказалось победителя прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов «Ливерпуля», его оценили в £ 1,6 млрд.
Самым дешёвым клубом