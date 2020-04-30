«Боранбаев пригласит меня на празднование». Аршавин высказался о возможном чемпионстве «Кайрата»

«Я знаю, что вокруг города бронетранспортеры поставили, не знаю, сейчас сняли или нет, но недавно с ребятами разговаривал, там нельзя заехать. Все строго. Но, конечно, я хотел бы приехать в Алматы, и я поеду, когда они чемпионами станут. Кайрат Советаевич Боранбаев меня пригласит на празднование, я с удовольствием съезжу. Может, даже в этом году приеду, чемпионат ведь только начался», — сказал Аршавин в прямом эфире в Instagram.