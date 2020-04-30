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09:45 (мск), источник: Vesti.kz

«Боранбаев пригласит меня на празднование». Аршавин высказался о возможном чемпионстве «Кайрата»

Бывший игрок «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал, когда планирует приехать в Алматы и чего ожидает от команды в нынешнем сезоне. На данный момент россиянин находится в Санкт-Петербурге.

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Источник: РИА "Новости"

«Я знаю, что вокруг города бронетранспортеры поставили, не знаю, сейчас сняли или нет, но недавно с ребятами разговаривал, там нельзя заехать. Все строго. Но, конечно, я хотел бы приехать в Алматы, и я поеду, когда они чемпионами станут. Кайрат Советаевич Боранбаев меня пригласит на празднование, я с удовольствием съезжу. Может, даже в этом году приеду, чемпионат ведь только начался», — сказал Аршавин в прямом эфире в Instagram.

Напомним, что Аршавин выступал за «Кайрат» в период с 2016 по 2018 год, сыграв 108 матчей и забив 30 голов. Он дважды выиграл Кубок Казахстана и один раз Суперкубок страны.

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