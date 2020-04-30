Текущие события
Футбол. Зарубежный
1.05
Смолевичи
Энергетик-БГУ
Футбол. Зарубежный
2.05
Минск
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Зарубежный
2.05
Рух
Городея
Футбол. Зарубежный
2.05
Динамо Мн
Слуцк
Футбол. Зарубежный
3.05
Белшина
Динамо Брс
Футбол. Зарубежный
3.05
Витебск
Славия М
Все события
Фоторепортажи
14Аршавин, Кержаков, Дзюба: какими они пришли в «Зенит»
16Как дрались, когда Хабиб Нурмагомедов пошел в школу
09:50 (мск), источник: Vesti.kz

Названы сроки возобновления чемпионата Казахстана по футболу

Чемпионат Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги будет возобновлен с июня. К такому решению пришла Профессиональная футбольная лига во время видеоконференции с руководителями клубов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: Reuters

Данные сроки определены с оговоркой, что в стране будет благоприятная эпидемиологическая обстановка. И поначалу матчи КПЛ будут проходить без зрителей.

«Планируется, что при положительном решении государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения, а также после консультаций с региональными оперативными штабами по противодействию ЧП, футбольные клубы смогут возобновить тренировочный процесс на открытом воздухе», — говорится в сообщении на сайте ПФЛК.

Количество матчей КПЛ будет сокращено, чтобы турнир завершился в ноябре. Предполагается, что клубы проведут матчи в два круга с учетом уже сыгранных встреч первого и второго туров в марте, а также перенесенных матчей. Из календаря матчей будет удален третий круг, будут обновлены даты проведения туров. Порядок проведения встреч останется прежним.

Также при благоприятных условиях в июне планируется начать чемпионат среди команд первой лиги.

Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Кто самый красивый спортсмен Казахстана?
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 29 апреля
Брызгалов: Зачем этот Парад победы? Давно уже все изменилось
Брызгалов возглавил список самых неординарных россиян в НХЛ
Составлен рейтинг лучших тренеров в истории футбола
В этом году 15 лет первому «Шлему» Надаля. А он все еще в топе
Уайт не уверен, что бой Хабиба с Фергюсоном состоится
«Тоттенхэм» обошёл «Ман Сити» в звании самого дорогого клуба АПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь