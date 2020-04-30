Названы сроки возобновления чемпионата Казахстана по футболу

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Данные сроки определены с оговоркой, что в стране будет благоприятная эпидемиологическая обстановка. И поначалу матчи КПЛ будут проходить без зрителей.

«Планируется, что при положительном решении государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения, а также после консультаций с региональными оперативными штабами по противодействию ЧП, футбольные клубы смогут возобновить тренировочный процесс на открытом воздухе», — говорится в сообщении на сайте ПФЛК.

Количество матчей КПЛ будет сокращено, чтобы турнир завершился в ноябре. Предполагается, что клубы проведут матчи в два круга с учетом уже сыгранных встреч первого и второго туров в марте, а также перенесенных матчей. Из календаря матчей будет удален третий круг, будут обновлены даты проведения туров. Порядок проведения встреч останется прежним.