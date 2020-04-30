Рауль продолжит тренировать «Кастилью»

Источник: Спорт-Экспресс

Руководство мадридского клуба довольно работой 42-летнего специалист и продолжат с ним сотрудничество. Боссы «сливочных» провели видео-встречу с тренером и обсудили с ним будущее второй команды.

Успехами Рауля доволен президент клуба Флорентино Перес, который рассчитывает, что однажды он может возглавить первую команду.