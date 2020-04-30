Рауль продолжит тренировать «Кастилью»
Бывший нападающий «Реала» Рауль продолжит работать во главе «Кастильи» в следующем сезоне, сообщает Marca.
Бывший нападающий «Реала» Рауль продолжит работать во главе «Кастильи» в следующем сезоне, сообщает Marca.
Руководство мадридского клуба довольно работой 42-летнего специалист и продолжат с ним сотрудничество. Боссы «сливочных» провели
Успехами Рауля доволен президент клуба Флорентино Перес, который рассчитывает, что однажды он может возглавить первую команду.
На данный момент «Кастилья» занимает 7-ю строчку в сегунде Б, набрав 40 очков после 28 туров.