«Рома» потеряет 110 миллионов долларов из-за коронавируса

По информации источника, римский клуб понесет убытки в размере 110 миллионов долларов. Сообщается, что это связано с финансовым кризисом из-за пандемии коронавируса. «Роме» не удалось сократить потери даже несмотря на сокращение зарплаты игроками и персоналу.