Текущие события
Футбол. Зарубежный
1.05
Смолевичи
Энергетик-БГУ
Футбол. Зарубежный
2.05
Минск
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Зарубежный
2.05
Рух
Городея
Футбол. Зарубежный
2.05
Динамо Мн
Слуцк
Футбол. Зарубежный
3.05
Белшина
Динамо Брс
Футбол. Зарубежный
3.05
Витебск
Славия М
Все события
Фоторепортажи
14Аршавин, Кержаков, Дзюба: какими они пришли в «Зенит»
16Как дрались, когда Хабиб Нурмагомедов пошел в школу
11:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Рома» потеряет 110 миллионов долларов из-за коронавируса

«Рома» понесет серьезные финансовые потери по итогам сезона-2019/20, сообщает Calciomercato.

Наверх
Источник: Reuters

По информации источника, римский клуб понесет убытки в размере 110 миллионов долларов. Сообщается, что это связано с финансовым кризисом из-за пандемии коронавируса. «Роме» не удалось сократить потери даже несмотря на сокращение зарплаты игроками и персоналу.

По последним данным Worldometers, в Италии зарегистрирован 203 591 случай заражения коронавирусом. Зафиксировано 27 682 летальных исхода, выздоровели 71 252 человека.

Рома
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на Кокорина и Мамаева
«Сделал КТ легких — пневмония...» Как я случайно узнал, что заболел коронавирусом
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 29 апреля
Брызгалов: Зачем этот Парад победы? Давно уже все изменилось
Брызгалов возглавил список самых неординарных россиян в НХЛ
Составлен рейтинг лучших тренеров в истории футбола
В этом году 15 лет первому «Шлему» Надаля. А он все еще в топе
Уайт не уверен, что бой Хабиба с Фергюсоном состоится
«Тоттенхэм» обошёл «Ман Сити» в звании самого дорогого клуба АПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь