Моуринью: Я скучаю по футболу, скучаю по всему миру

Источник: AP 2020

Ранее чемпионаты Нидерландов и Франции были завершены досрочно из-за пандемии коронавируса. Английская премьер-лига была прервана в марте на неопределенный срок.

«Я скучаю по футболу, но я предпочитаю говорить, что скучаю по нашему миру, как, я думаю, и все мы. Футбол — это часть моего мира. Но мы должны быть терпеливыми, это борьба, в которой должны участвовать все мы», — цитирует Моуринью Sky Sports.

«Если мы проведем оставшиеся девять туров, это будет хорошо для каждого из нас. Это будет хорошо для футбола, для премьер-лиги. Если мы играем в футбол при пустых трибунах, мне бы хотелось думать, что футбол никогда не останется без зрителя. Здесь есть камеры, это значит, что игру смотрят миллионы и миллионы. Поэтому если однажды мы выйдем на этот пустой стадион, он не будет пуст, вовсе нет», — сказал Моуринью.

Ранее «Тоттенхэм» предоставил свой стадион под размещение на нем женской консультации, а также центра диагностики на коронавирус.