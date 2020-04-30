Текущие события
Футбол. Зарубежный
1.05
Смолевичи
Энергетик-БГУ
Футбол. Зарубежный
2.05
Минск
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Зарубежный
2.05
Рух
Городея
Футбол. Зарубежный
2.05
Динамо Мн
Слуцк
Футбол. Зарубежный
3.05
Белшина
Динамо Брс
Футбол. Зарубежный
3.05
Витебск
Славия М
Все события
Фоторепортажи
19Грузия — Россия — 1:0. Скандальный матч-сенсация
15Вне игры: необычные фотографии спортсменов в изоляции
18:36 (мск), источник: БЕЛТА

Футболистки «Динамо-БГУФК» одержали первую победу в женском чемпионате Беларуси

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки столичного «Динамо-БГУФК» одержали первую викторию в матчах женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Сегодня в стартовом поединке нового первенства подопечные Юрия Малеева на поле ФК «Минск» разгромили еще одного дебютанта турнира юниорскую сборную Беларуси (U-19) со счетом 7:0 (5:0). Первый гол нынешнего первенства забила Карина Ольховик, которая затем отличилась еще раз. Голевой дубль также оформила Анастасия Шуппо, еще по мячу забили Анна Пилипенко, Анастасия Линник и Виктория Казакевич.

Завтра действующие чемпионки, обладательницы Кубка и Суперкубка страны футболистки «Минска» примут на своей арене могилевский «Днепр». Заключительные поединки стартового тура состоятся 2 мая. Обладатель серебряных медалей прошлого первенства столичная «Зорка-БДУ» сыграет на выезде против воспитанниц Брестского областного центра олимпийского резерва, бронзовый призер гродненский «Неман» в Бобруйске встретится с футболистками «Бобруйчанки».

29-й женский чемпионат Беларуси пройдет в три круга и продлится до 8 ноября, когда должны состояться заключительные поединки. Последние семь лет чемпионом неизменно становился «Минск». Больше всего титулов у «Бобруйчанки», которая 12 раз завоевывала золотые медали. Чемпионками также были футболистки витебского «Университета» (6), могилевской «Надежды» (2) и брестской «Виктории» (1).

Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Гороскоп на май 2020
Гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая
Из каких команд РПЛ чаще всего выгоняли тренеров
Бывший чемпион мира по боксу приговорен к трем годам тюрьмы
Объявлен победитель завершенного чемпионата Франции по футболу
WADA завершило расследование о манипуляциях с пробами россиян
Александр Головин назвал лучших футболистов чемпионата России
КХЛ проголосовала за размер потолка зарплат на сезон-2020/21
Дмитрий Губерниев раскритиковал возможное расширение РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь