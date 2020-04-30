Футболистки «Динамо-БГУФК» одержали первую победу в женском чемпионате Беларуси

Сегодня в стартовом поединке нового первенства подопечные Юрия Малеева на поле ФК «Минск» разгромили еще одного дебютанта турнира юниорскую сборную Беларуси (U-19) со счетом 7:0 (5:0). Первый гол нынешнего первенства забила Карина Ольховик, которая затем отличилась еще раз. Голевой дубль также оформила Анастасия Шуппо, еще по мячу забили Анна Пилипенко, Анастасия Линник и Виктория Казакевич.

Завтра действующие чемпионки, обладательницы Кубка и Суперкубка страны футболистки «Минска» примут на своей арене могилевский «Днепр». Заключительные поединки стартового тура состоятся 2 мая. Обладатель серебряных медалей прошлого первенства столичная «Зорка-БДУ» сыграет на выезде против воспитанниц Брестского областного центра олимпийского резерва, бронзовый призер гродненский «Неман» в Бобруйске встретится с футболистками «Бобруйчанки».