ПСЖ признан победителем досрочно завершенного чемпионата Франции по футболу

Источник: AFP 2020

Решение об итоговом распределении мест в турнирной таблице определялось с помощью специального индекса эффективности, который формировался с учетом количества набранных очков в сыгранных матчах. Второе место занял «Марсель», третье — «Ренн». Таким образом, в следующем сезоне в Лиге чемпионов выступят ПСЖ, «Марсель» и «Ренн», в Лиге Европы — «Лилль», «Реймс» и «Ницца». Элитный дивизион покинут «Амьен» и «Тулуза», а вместо них из второго дивизиона поднимутся «Лорьян» и «Ланс».

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Ранее издание L'Equipe сообщило, что все члены Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) согласны с таким решением.

Чемпионат Франции был приостановлен на неопределенный срок после 28 туров из 38. Во вторник Федерация футбола Франции объявила, что турнир завершен досрочно.