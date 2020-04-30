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19:41 (мск), источник: ТАСС

ПСЖ признан победителем досрочно завершенного чемпионата Франции по футболу

ТАСС, 30 апреля. Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» объявлен чемпионом Франции по итогам сезона-2019/20, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата Франции.

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Источник: AFP 2020

Решение об итоговом распределении мест в турнирной таблице определялось с помощью специального индекса эффективности, который формировался с учетом количества набранных очков в сыгранных матчах. Второе место занял «Марсель», третье — «Ренн». Таким образом, в следующем сезоне в Лиге чемпионов выступят ПСЖ, «Марсель» и «Ренн», в Лиге Европы — «Лилль», «Реймс» и «Ницца». Элитный дивизион покинут «Амьен» и «Тулуза», а вместо них из второго дивизиона поднимутся «Лорьян» и «Ланс».

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Ранее издание L'Equipe сообщило, что все члены Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) согласны с таким решением.

Чемпионат Франции был приостановлен на неопределенный срок после 28 туров из 38. Во вторник Федерация футбола Франции объявила, что турнир завершен досрочно.

ПСЖ был основан в 1970 году. Это чемпионство стало для него девятым в истории и третьим подряд. Также ПСЖ 12 раз выигрывал Кубок Франции, 9 раз — Суперкубок Франции и однажды становился победителем Кубка обладателей кубков (1996).

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29 ноября 2019© Ньюстюб
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