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23:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Орлов: В Беларуси прямой эфир, трава зелёная, люди живые. История рассудит, кто прав

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о чемпионате Белоруси, который продолжается, несмотря на пандемию коронавируса.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы сейчас все сидим по домам. И я включаю белорусский футбол по одной причине — там есть жизнь. Там прямой эфир, трава зелёная, люди живые, а на наших каналах консервы. Пока живые? История рассудит, кто прав, кто виноват. Конечно, если есть сложности, надо жить по законам общества, и никуда от этого не деться. Надо слушать премьер-министра, правительство, медиков.

Но здесь я вступаю вразрез, пусть на меня не обижаются вирусологи и все прочие. Практика моей жизни подсказывает: движение — это жизнь. Если нет свежего воздуха, прогулок, лёгкого бега… Будем прятаться от вируса, а придём к инфаркту. Гиподинамия, люди набирают избыточный вес. Это большая проблема. Как всё решится? Считаю, на дистанции можно ходить. Вот в Швейцарии скоро музеи откроют», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

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