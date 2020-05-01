Чемпионат Португалии по футболу возобновится 30 мая

Футбольный сезон в Португалии, как и в большинстве стран Европы, был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. По словам Косты, которого цитирует агентство Франс Пресс, высший дивизион чемпионата Португалии и Кубок страны являются «единственным исключением» из постановления, в результате которого был приостановлен весь профессиональный спорт.