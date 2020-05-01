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09:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чемпионат Португалии по футболу возобновится 30 мая

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Чемпионат Португалии по футболу возобновится в последние выходные мая, сообщил премьер-министр страны Антонио Коста.

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Источник: AP 2020

Футбольный сезон в Португалии, как и в большинстве стран Европы, был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. По словам Косты, которого цитирует агентство Франс Пресс, высший дивизион чемпионата Португалии и Кубок страны являются «единственным исключением» из постановления, в результате которого был приостановлен весь профессиональный спорт.

Во время загрузки произошла ошибка.

Политик добавил, что все матчи будут проходить при пустых трибунах, а возобновление сезона зависит от одобрения органами здравоохранения мер по обеспечению соответствия стадионов санитарно-гигиеническим условиям.

После 24 туров в чемпионате Португалии лидирует «Порту», набравший 60 очков. На второй строчке таблицы располагается лиссабонская «Бенфика» (59 очков), тройку лидеров замыкает «Брага» (46).

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