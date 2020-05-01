Чемпионат Португалии по футболу возобновится 30 мая
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Чемпионат Португалии по футболу возобновится в последние выходные мая, сообщил
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Чемпионат Португалии по футболу возобновится в последние выходные мая, сообщил
Футбольный сезон в Португалии, как и в большинстве стран Европы, был прерван в марте
Политик добавил, что все матчи будут проходить при пустых трибунах, а возобновление сезона зависит от одобрения органами здравоохранения мер по обеспечению соответствия стадионов
После 24 туров в чемпионате Португалии лидирует «Порту», набравший 60 очков. На второй строчке таблицы располагается лиссабонская «Бенфика» (59 очков), тройку лидеров замыкает «Брага» (46).