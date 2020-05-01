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12:37 (мск), источник: Газета.Ру

Форвард «Манчестер Сити» заявил о страхе игроков возвращаться на поле

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился, что некоторые футболисты боятся возвращаться на поле из-за пандемии коронавируса, передает El Chiringuito.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:32 MSK, 01.05
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Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) рассматривает различные варианты продолжения сезона и не намерено досрочно завершать чемпионат, как это было сделано во Франции, Бельгии и Нидерландах.

«Большинство игроков боятся, потому что у них есть дети и семьи. Я тоже боюсь, но я со своей девушкой здесь и не собираюсь контактировать с другими людьми. Я заперт в своем доме, и единственный человек, которого я мог заразить, — это моя девушка», — заявил футболист.

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