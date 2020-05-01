Форвард «Манчестер Сити» заявил о страхе игроков возвращаться на поле

«Большинство игроков боятся, потому что у них есть дети и семьи. Я тоже боюсь, но я со своей девушкой здесь и не собираюсь контактировать с другими людьми. Я заперт в своем доме, и единственный человек, которого я мог заразить, — это моя девушка», — заявил футболист.