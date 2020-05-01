Форвард «Манчестер Сити» заявил о страхе игроков возвращаться на поле
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился, что некоторые футболисты боятся возвращаться на поле
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился, что некоторые футболисты боятся возвращаться на поле
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«Большинство игроков боятся, потому что у них есть дети и семьи. Я тоже боюсь, но я со своей девушкой здесь и не собираюсь контактировать с другими людьми. Я заперт в своем доме, и единственный человек, которого я мог заразить, — это моя девушка», — заявил футболист.