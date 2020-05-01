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08:50 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-игрок «Кайрата» получил тяжелую травму в зарубежном клубе

Защитник солигорского «Шахтера» Сергей Политевич получил травму в ответном матче ½ финала Кубка Беларуси против брестского «Динамо». Экс-игрок «Кайрата» успел провести на поле шесть минут, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Политевич неудачно оступился в игровом эпизоде и не смог самостоятельно покинуть поле.

Во время загрузки произошла ошибка.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб выразил надежду на то, что повреждение у экс-кайратовца не серьезное.

«Я не могу говорить наперед, будет обследование. Думаю, тяжелая травма. Хотелось бы, чтобы была легкая, надеюсь на это, но… Потеряли еще одного футболиста», — цитирует специалиста пресс-служба клуба.

Напомним, клуб из Солигорска в ответном матче ½ финала Кубка Беларуси одолел «Динамо» со счетом 4:2. Но, по сумме двух матчей (поражение «Шахтера» в первом поединке 0:2), в финал вышли брестчане. В составе «Динамо» одним из отличившихся стал экс-игрок костанайского «Тобола» и уроженец Казахстана Михаил Гордейчук.

Политевич провел в «Кайрате» полтора сезона — с лета 2018 по конец 2019 года. Он признался, что начинал выступление в алматинском клубе, будучи травмированным. В конце прошлого сезона у него также были проблемы со здоровьем. За «Кайрат» защитник сборной Беларуси провел 21 матч в КПЛ.

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