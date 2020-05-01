Экс-игрок «Кайрата» получил тяжелую травму в зарубежном клубе

Политевич неудачно оступился в игровом эпизоде и не смог самостоятельно покинуть поле.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/xpw4DLsVmuo" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб выразил надежду на то, что повреждение у экс-кайратовца не серьезное.

«Я не могу говорить наперед, будет обследование. Думаю, тяжелая травма. Хотелось бы, чтобы была легкая, надеюсь на это, но… Потеряли еще одного футболиста», — цитирует специалиста пресс-служба клуба.

Напомним, клуб из Солигорска в ответном матче ½ финала Кубка Беларуси одолел «Динамо» со счетом 4:2. Но, по сумме двух матчей (поражение «Шахтера» в первом поединке 0:2), в финал вышли брестчане. В составе «Динамо» одним из отличившихся стал экс-игрок костанайского «Тобола» и уроженец Казахстана Михаил Гордейчук.