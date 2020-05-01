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09:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

The Guardian обвинила главу FHF в насилии над футболистками

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Глава Гаитянской футбольной федерации (FHF) Ив Жан-Барт совершал сексуальное насилие над юными футболистками из национального тренировочного центра, утверждает The Guardian.

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Источник: AP 2020

Издание со ссылкой на «многочисленные источники», включая предполагаемых жертв и представителей их семей, утверждает, что Жан-Барт, занимающий пост главы FHF с 2000 года, принуждал нескольких игроков в национальном тренировочном центре к сексу, одну из таких футболисток заставили сделать аборт. Предполагаемые инциденты происходили в течение последних пяти лет.

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«Там (в центре) работала женщина, которая оказывала давление на девочек, чтобы те занимались сексом с Даду (Жан-Бартом), — рассказала она из предполагаемых жертв насилия. — Если он видел девушку, которая казалась ему привлекательной, он отправлял к ней эту женщину, которая говорила футболистке, что та будет выброшена из центра. Девушка начинала плакать, и тогда женщина говорила: “Единственный вариант решить эту проблему — поговорить с Даду”. И в такой момент у девушки не оставалось выбора, кроме как смириться с сексуальным насилием».

Чиновник отверг обвинения газеты, заявив, что «никогда не было никаких жалоб» и что обвинения являются «явным маневром, чтобы дискредитировать FHF, президента и его семью».

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