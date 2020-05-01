The Guardian обвинила главу FHF в насилии над футболистками
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Глава Гаитянской футбольной федерации (FHF) Ив
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Глава Гаитянской футбольной федерации (FHF) Ив
Издание со ссылкой на «многочисленные источники», включая предполагаемых жертв и представителей их семей, утверждает, что
«Там (в центре) работала женщина, которая оказывала давление на девочек, чтобы те занимались сексом с Даду (Жан-Бартом), — рассказала она из предполагаемых жертв насилия. — Если он видел девушку, которая казалась ему привлекательной, он отправлял к ней эту женщину, которая говорила футболистке, что та будет выброшена из центра. Девушка начинала плакать, и тогда женщина говорила: “Единственный вариант решить эту проблему — поговорить с Даду”. И в такой момент у девушки не оставалось выбора, кроме как смириться с сексуальным насилием».
Чиновник отверг обвинения газеты, заявив, что «никогда не было никаких жалоб» и что обвинения являются «явным маневром, чтобы дискредитировать FHF, президента и его семью».