The Guardian обвинила главу FHF в насилии над футболистками

Издание со ссылкой на «многочисленные источники», включая предполагаемых жертв и представителей их семей, утверждает, что Жан-Барт, занимающий пост главы FHF с 2000 года, принуждал нескольких игроков в национальном тренировочном центре к сексу, одну из таких футболисток заставили сделать аборт. Предполагаемые инциденты происходили в течение последних пяти лет.

«Там (в центре) работала женщина, которая оказывала давление на девочек, чтобы те занимались сексом с Даду (Жан-Бартом), — рассказала она из предполагаемых жертв насилия. — Если он видел девушку, которая казалась ему привлекательной, он отправлял к ней эту женщину, которая говорила футболистке, что та будет выброшена из центра. Девушка начинала плакать, и тогда женщина говорила: “Единственный вариант решить эту проблему — поговорить с Даду”. И в такой момент у девушки не оставалось выбора, кроме как смириться с сексуальным насилием».