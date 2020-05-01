Marca: Один матч Неймара стоит ПСЖ более € 4 млн

Трансфер бразильца обошёлся «ПСЖ» в € 222 млн, заработная плата составляет € 37 млн в год, что за три года даёт € 111 млн. Таким образом, все расходы на Неймара составили € 333 млн. Игрок принял участие лишь в 51% официальных матчей «ПСЖ» за три года (80 из 155), так как регулярно травмировался и зарабатывал дисквалификации. Таким образом, один матч Неймара обходится «ПСЖ» в € 4,16 млн.