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11:32 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Смолевичей» примут «Энергетик-БГУ» в первом матче 7-го тура чемпионата Беларуси

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня начнется игровая программа 7-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В 16.00 на поле борисовского городского стадиона начнется встреча футболистов «Смолевичей» и минского «Энергетика-БГУ». В прошлом туре оба сегодняшних соперника потерпели поражения — «Смолевичи» уступили в Борисове минскому «Динамо» со счетом 1:3, а столичные «студенты» крупно проиграли в Гродно местному «Неману» — 0:3.

Нынешние лидеры первенства футболисты «Слуцка» 2 мая сыграют со столичными динамовцами на их арене. Также завтра «Минск» примет на своем поле гостей из жодинского «Торпедо-БелАЗа», а в Бресте местный «Рух» встретится с «Городеей».

Заключительные встречи 7-го тура состоятся 3 мая: «Белшина» (Бобруйск) — «Динамо» (Брест), «Витебск» — «Славия» (Мозырь), БАТЭ (Борисов) — «Неман» (Гродно), «Шахтер» (Солигорск) — «Ислочь» (Минский район).

Турнирное положение после шести туров: «Слуцк» — 13 очков, «Ислочь» — 12, «Торпедо-БелАЗ» — 11, БАТЭ, «Витебск» — по 10, «Динамо» (Минск), «Минск», «Энергетик-БГУ», «Городея», — по 9, «Неман», «Шахтер», «Рух» — по 8, «Динамо» (Брест), «Славия» — по 7, «Смолевичи» — 3, «Белшина» — 2.

Бомбардирскую гонку возглавляет минский динамовец Евгений Шикавка, забивший четыре гола.

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