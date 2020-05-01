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14:06 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайсар» сократит зарплаты футболистам и расторгнет контракты с «несогласными»

Руководство кызылординского «Кайсара» приняло решение снова урезать зарплаты футболистам, сообщает KazFootball.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:32 MSK, 01.05
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Ранее клуб сократил оклады игрокам на десять процентов, а сейчас планирует уменьшить их зарплаты еще на 30.

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Таким образом, они потеряют 40 процентов от своих доходов. Кроме того, руководство клуба планирует сохранить сокращение зарплат на 40 процентов до конца 2020 года.

Если кто-то из футболистов не согласится на понижение окладов на данный длительный срок, то клуб расторгнет договор в одностороннем порядке.

Если это произойдет, арендованные у «Тобола» защитник Александр Марочкин и полузащитник Максим Федин вернутся в Костанай, при этом «Тобол» будет вынужден подать в суд на кызылординцев, поскольку они обязались выплатить зарплату вышеназванным игрокам в полном объеме за весь период их аренды.

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