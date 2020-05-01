«Кайсар» сократит зарплаты футболистам и расторгнет контракты с «несогласными»
Руководство кызылординского «Кайсара» приняло решение снова урезать зарплаты футболистам, сообщает KazFootball.kz со ссылкой на
Руководство кызылординского «Кайсара» приняло решение снова урезать зарплаты футболистам, сообщает KazFootball.kz со ссылкой на
Ранее клуб сократил оклады игрокам на десять процентов, а сейчас планирует уменьшить их зарплаты еще на 30.
Таким образом, они потеряют 40 процентов от своих доходов. Кроме того, руководство клуба планирует сохранить сокращение зарплат на 40 процентов до конца 2020 года.
Если
Если это произойдет, арендованные у «Тобола» защитник Александр Марочкин и полузащитник Максим Федин вернутся в Костанай, при этом «Тобол» будет вынужден подать в суд на кызылординцев, поскольку они обязались выплатить зарплату вышеназванным игрокам в полном объеме за весь период их аренды.