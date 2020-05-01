«Кайсар» сократит зарплаты футболистам и расторгнет контракты с «несогласными»

Ранее клуб сократил оклады игрокам на десять процентов, а сейчас планирует уменьшить их зарплаты еще на 30.

Таким образом, они потеряют 40 процентов от своих доходов. Кроме того, руководство клуба планирует сохранить сокращение зарплат на 40 процентов до конца 2020 года.

Если кто-то из футболистов не согласится на понижение окладов на данный длительный срок, то клуб расторгнет договор в одностороннем порядке.