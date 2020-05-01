15 лет назад Месси впервые забил за «Барсу». Роналдиньо гордился ассистом, а Это́О классно мотивировал
Ретро дня.
Ретро дня.
1 мая 2005-го «Барса» шла к первому чемпионству c Франком Райкардом (+3 от «Реала» и игра в запасе) и принимала «Альбасете», который заползал в Сегунду (к матчу в Каталонии шел 19-м, но финишировал последним) и отбивался на «Камп Ноу» фолами. Особенно доставалось Роналдиньо — после третьего удара в голень он стянул гетру и показал судье свежую рану.
Аутсайдер продержался больше часа, хотя «Барса» запорола столько моментов, что хватило бы до конца сезона. Поэтому когда забил Это́О, подпрыгнула вся скамейка — как будто хлопнули «Реал».
Через 20 минут Райкард отправил переодеваться самого маленького из запаса. 17-летний Лео Месси — еще без татуировок и с рокерской прической — аккуратно заправил в шорты футболку и, наклонившись, слушал короткую установку тренера. Франк хлопнул Лео по спине и
Вряд ли это было
— Когда я приехал в Испанию, все уже говорили о выдающемся ребенке из юношеской команды, — вспоминал Роналдиньо. — Мы часто смотрели матчи команд младших возрастов, пока ждали свои игры, и видели: у Лео огромный талант. Мне повезло отдать пас на первый гол Месси. Для меня это гордость — думать, что путь одного из величайших игроков в истории начался с моим участием.
Лео и Рон быстро подружились, хотя говорили на разных языках. В итоге Месси учил Роналдиньо испанскому, а в ответ узнавал слова на португальском. В роли мотиватора выступал Это́О.
— Самюэль много раз говорил мне: «Забьешь первый гол, и дело пойдет», — вспоминал Месси. — Приводил в пример себя: в начале карьеры он страдал
Проблем с голами у Лео не было ни в одной из детских команд. Он больше страдал от дефицита гормона роста (длительное лечение обходилось клубу в 90 тысяч евро в год) и стеснительности — в раздевалке Месси ни с кем не разговаривал.
— Когда нас вызвали в первую команду на товарищеский матч с «Порту», Лео постоянно молчал, так как был самым младшим в команде, — рассказывал Манель Эспосито, который начинал вместе с Лео в молодежке «Барсы». — Но за те 15 минут, которые ему выделили на поле, все осознали: это ребенок, который играет как взрослый мужик.
Райкард был потрясен настолько, что после игры набрал приятелю Пере Гратакосу, который тренировал молодежную команду: «Он больше не твой игрок, я его забираю».
Между контрактом, подписанном на салфетке, и появлении в главной команде, прошло всего три года.
— Когда мне рассказывали о 12-летнем мальчике, я не верил, потому что был убежден: речь идет о взрослом парне, — уверял Карлес Решак, уже работавший в руководстве «Барсы». — Но увидев его в деле, поразился еще сильнее. На переговорах его отец чувствовал
Несмотря на четыре великих сезона с Гвардиолой, Месси называет самым важным тренером в карьере именно Райкарда: «Каждый дал мне
Чтобы встряхнуть «Барсу» после Луи ван Гала, Франк постоянно придумывал
А Месси забил первый мяч за взрослую команду. Это случилось в предсезонном матче против каталонского «Паламоса», который «Барса» грохнула 6:0.
О таланте Месси, который в том сезоне изредка выходил на замену, уже говорила вся Испания. Хотя один российский тренер все знал еще в 2002-м — когда Лео пылил в юношеской команде.
— После матча ["Локомотива"] с «Барселоной» нам принесли несколько маек: 34-й номер, еще
За 15 лет в «Барсе» Лео наколотил 627 голов в 718 матчах во всех турнирах. Чтобы побить рекорд Пеле, Месси осталось забить всего 17 голов. И кажется, никакой коронавирус этому не помешает.
Леонид Волотко