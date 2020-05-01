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16:55 (мск), источник: Sport24

15 лет назад Месси впервые забил за «Барсу». Роналдиньо гордился ассистом, а Это́О классно мотивировал

Ретро дня.

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1 мая 2005-го «Барса» шла к первому чемпионству c Франком Райкардом (+3 от «Реала» и игра в запасе) и принимала «Альбасете», который заползал в Сегунду (к матчу в Каталонии шел 19-м, но финишировал последним) и отбивался на «Камп Ноу» фолами. Особенно доставалось Роналдиньо — после третьего удара в голень он стянул гетру и показал судье свежую рану.

Аутсайдер продержался больше часа, хотя «Барса» запорола столько моментов, что хватило бы до конца сезона. Поэтому когда забил Это́О, подпрыгнула вся скамейка — как будто хлопнули «Реал».

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Через 20 минут Райкард отправил переодеваться самого маленького из запаса. 17-летний Лео Месси — еще без татуировок и с рокерской прической — аккуратно заправил в шорты футболку и, наклонившись, слушал короткую установку тренера. Франк хлопнул Лео по спине и что-то прошептал на ухо, не отвлекаясь от игры (счет все еще был 1:0).

Вряд ли это было что-то вроде: «Забей два, парень». Но у Месси получилось. Оба — как будто «Барса» отрабатывала упражнение на тренировке: Роналдиньо забрасывал черпаком и выводил один на один, а Лео перекидывал кипера. Засчитали, правда, только второй (первый отменили из-за офсайда, которого не было), поэтому праздновали особенно эмоционально: вип-ложа довольна трясла кулаками, а Роналдиньо посадил Месси на спину и пронес на себе, пока не навалилась вся команда.

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— Когда я приехал в Испанию, все уже говорили о выдающемся ребенке из юношеской команды, — вспоминал Роналдиньо. — Мы часто смотрели матчи команд младших возрастов, пока ждали свои игры, и видели: у Лео огромный талант. Мне повезло отдать пас на первый гол Месси. Для меня это гордость — думать, что путь одного из величайших игроков в истории начался с моим участием.

Лео и Рон быстро подружились, хотя говорили на разных языках. В итоге Месси учил Роналдиньо испанскому, а в ответ узнавал слова на португальском. В роли мотиватора выступал Это́О.

— Самюэль много раз говорил мне: «Забьешь первый гол, и дело пойдет», — вспоминал Месси. — Приводил в пример себя: в начале карьеры он страдал из-за чудовищной реализации, но как только открыл счет голам, все стало получаться.

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Проблем с голами у Лео не было ни в одной из детских команд. Он больше страдал от дефицита гормона роста (длительное лечение обходилось клубу в 90 тысяч евро в год) и стеснительности — в раздевалке Месси ни с кем не разговаривал.

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— Когда нас вызвали в первую команду на товарищеский матч с «Порту», Лео постоянно молчал, так как был самым младшим в команде, — рассказывал Манель Эспосито, который начинал вместе с Лео в молодежке «Барсы». — Но за те 15 минут, которые ему выделили на поле, все осознали: это ребенок, который играет как взрослый мужик.

Райкард был потрясен настолько, что после игры набрал приятелю Пере Гратакосу, который тренировал молодежную команду: «Он больше не твой игрок, я его забираю».

Между контрактом, подписанном на салфетке, и появлении в главной команде, прошло всего три года.

— Когда мне рассказывали о 12-летнем мальчике, я не верил, потому что был убежден: речь идет о взрослом парне, — уверял Карлес Решак, уже работавший в руководстве «Барсы». — Но увидев его в деле, поразился еще сильнее. На переговорах его отец чувствовал какой-то подвох и хотел все прекратить. Тогда я решил, что нужно действовать прямо сейчас: попросил у официанта салфетку и составил на ней контракт.

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Несмотря на четыре великих сезона с Гвардиолой, Месси называет самым важным тренером в карьере именно Райкарда: «Каждый дал мне что-то новое. Но если бы он не позволил мне тренироваться с первой командой, я вряд ли когда-нибудь пробился в основу».

Чтобы встряхнуть «Барсу» после Луи ван Гала, Франк постоянно придумывал что-то новое. После трансферов Роналдиньо и Эдгара Давидса перестроил команду на классические 4−3−3. Использовал трюк Моуринью, настроив репортеров против игроков, но заранее предупредив об этом команду. А летом обновил обойму не только звездами (Это’О, Деку, Жюли, Ларссон, Эдмилсон и Беллетти), но и воспитанниками академии — Иньеста и Вальдес закрепились в основе.

А Месси забил первый мяч за взрослую команду. Это случилось в предсезонном матче против каталонского «Паламоса», который «Барса» грохнула 6:0.

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О таланте Месси, который в том сезоне изредка выходил на замену, уже говорила вся Испания. Хотя один российский тренер все знал еще в 2002-м — когда Лео пылил в юношеской команде.

— После матча ["Локомотива"] с «Барселоной» нам принесли несколько маек: 34-й номер, еще какой-то. Короче говоря, тех, кто не играет, — рассказывал Дмитрий Лоськов. — Семин в итоге взял первую попавшуюся, даже на фамилию не посмотрел — оказалось, Месси! Хотя Лео тогда еще не играл. А ведь там и майка Иньесты лежала — никто брать не хотел.

За 15 лет в «Барсе» Лео наколотил 627 голов в 718 матчах во всех турнирах. Чтобы побить рекорд Пеле, Месси осталось забить всего 17 голов. И кажется, никакой коронавирус этому не помешает.

Леонид Волотко

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