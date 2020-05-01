Футболистки «Минска» разгромили «Днепр» на старте женского чемпионата Беларуси

Сегодня минчанки принимали на своем поле могилевский «Днепр» и еще до перерыва пять раз поразили ворота соперниц. Во второй половине игры они забили еще столько же мячей, в итоге 10:0. Хет-трик в этой встрече оформила нигерийка Эмуедж Огбайагбевха.
В первом поединке нынешнего чемпионата столичное «Динамо-БГУФК» разгромило футболисток юниорской сборной Беларуси (U-19) со счетом 7:0.
Заключительные встречи стартового тура состоятся 2 мая. Обладатель серебряных медалей прошлого первенства столичная «Зорка-БДУ» сыграет на выезде против воспитанниц Брестского областного центра олимпийского резерва, бронзовый призер гродненский «Неман» в Бобруйске встретится с футболистками «Бобруйчанки».
29-й женский чемпионат Беларуси пройдет в три круга и продлится до 8 ноября, когда должны состояться заключительные поединки. Последние семь лет чемпионом неизменно становился «Минск». Больше всего титулов у «Бобруйчанки», которая 12 раз завоевывала золотые медали. Чемпионками также были футболистки витебского «Университета» (6), могилевской «Надежды» (2) и брестской «Виктории» (1).