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1 мая, источник: БЕЛТА

Футболистки «Минска» разгромили «Днепр» на старте женского чемпионата Беларуси

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующие чемпионки, обладательницы Кубка и Суперкубка Беларуси футболистки «Минска» победно стартовали в новом национальном первенстве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня минчанки принимали на своем поле могилевский «Днепр» и еще до перерыва пять раз поразили ворота соперниц. Во второй половине игры они забили еще столько же мячей, в итоге 10:0. Хет-трик в этой встрече оформила нигерийка Эмуедж Огбайагбевха.

В первом поединке нынешнего чемпионата столичное «Динамо-БГУФК» разгромило футболисток юниорской сборной Беларуси (U-19) со счетом 7:0.

Заключительные встречи стартового тура состоятся 2 мая. Обладатель серебряных медалей прошлого первенства столичная «Зорка-БДУ» сыграет на выезде против воспитанниц Брестского областного центра олимпийского резерва, бронзовый призер гродненский «Неман» в Бобруйске встретится с футболистками «Бобруйчанки».

29-й женский чемпионат Беларуси пройдет в три круга и продлится до 8 ноября, когда должны состояться заключительные поединки. Последние семь лет чемпионом неизменно становился «Минск». Больше всего титулов у «Бобруйчанки», которая 12 раз завоевывала золотые медали. Чемпионками также были футболистки витебского «Университета» (6), могилевской «Надежды» (2) и брестской «Виктории» (1).

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