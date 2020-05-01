«Смолевичи» уступили «Энергетику-БГУ» в матче 7-го тура чемпионата Беларуси

В первом тайме встречи на поле борисовского городского стадиона гости вышли вперед на 17-й минуте после эффектного удара либерийского легионера Дэвида Тве. После перерыва, на 6-й компенсированной минуте, узбекский форвард Джасурбек Яхшибоев реализовал пенальти, установив окончательный результат.
Еще три поединка состоятся 2 мая. Нынешние лидеры первенства футболисты «Слуцка» сыграют с минским «Динамо» на поле главной арены страны. Также «Минск» примет на своем стадионе гостей из жодинского «Торпедо-БелАЗа», а в Бресте местный «Рух» встретится с «Городеей».
Заключительные встречи 7-го тура состоятся 3 мая: «Белшина» (Бобруйск) — «Динамо» (Брест), «Витебск» — «Славия» (Мозырь), БАТЭ (Борисов) — «Неман» (Гродно), «Шахтер» (Солигорск) — «Ислочь» (Минский район).
Турнирное положение: «Слуцк» — 13 очков, «Ислочь», «Энергетик-БГУ» — по 12, «Торпедо-БелАЗ» — 11, БАТЭ, «Витебск» — по 10, «Динамо» (Минск), «Минск», «Городея» — по 9, «Неман», «Шахтер», «Рух» — по 8, «Динамо» (Брест), «Славия» — по 7, «Смолевичи» — 3, «Белшина» — 2.