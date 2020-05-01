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18:51 (мск), источник: БЕЛТА

«Смолевичи» уступили «Энергетику-БГУ» в матче 7-го тура чемпионата Беларуси

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Энергетика-БГУ» обыграли «Смолевичи» со счетом 2:0 в стартовом матче 7-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом тайме встречи на поле борисовского городского стадиона гости вышли вперед на 17-й минуте после эффектного удара либерийского легионера Дэвида Тве. После перерыва, на 6-й компенсированной минуте, узбекский форвард Джасурбек Яхшибоев реализовал пенальти, установив окончательный результат.

Еще три поединка состоятся 2 мая. Нынешние лидеры первенства футболисты «Слуцка» сыграют с минским «Динамо» на поле главной арены страны. Также «Минск» примет на своем стадионе гостей из жодинского «Торпедо-БелАЗа», а в Бресте местный «Рух» встретится с «Городеей».

Заключительные встречи 7-го тура состоятся 3 мая: «Белшина» (Бобруйск) — «Динамо» (Брест), «Витебск» — «Славия» (Мозырь), БАТЭ (Борисов) — «Неман» (Гродно), «Шахтер» (Солигорск) — «Ислочь» (Минский район).

Турнирное положение: «Слуцк» — 13 очков, «Ислочь», «Энергетик-БГУ» — по 12, «Торпедо-БелАЗ» — 11, БАТЭ, «Витебск» — по 10, «Динамо» (Минск), «Минск», «Городея» — по 9, «Неман», «Шахтер», «Рух» — по 8, «Динамо» (Брест), «Славия» — по 7, «Смолевичи» — 3, «Белшина» — 2.

Смолевичи
0:2
Первый тайм: 0:1
Энергетик-БГУ
Футбол, Беларусь, 7-й тур1.05.2020, 16:00 (МСК UTC+3)Городской, 115 зрителей
Главные тренеры
Александр БразевичВладимир Белявский
Голы
Дэвид Тве17′
Джасурбер Яхшибоев90+5′
Составы команд
1Александр Фильцов
90+5′
1Артур Лесько
5Эдуард Жевнеров
4Артем Шкурдюк
17Илья Ращеня
34′
6Артем Сокол
7Анатолий Макаров
15Александр Свирепа
70′85′
8Евгений Барсуков
2Алексей Носко
20Константин Котов
20′87′
10Жереми Мавату
22Алексей Бутаревич
22Дэвид Тве
97Жан-Морель По
7Джасурбер Яхшибоев
30Александр Александрович
78′
9Евгений Юдчиц
62′
99Муталип Алибеков
17Душан Бакич
49Александр Джигеро
68′
11Шахбоз Умаров
62′
10Иван Верас
27Дмитрий Гирс
88′
9Владислав Мухамедов
60′
18Айк Мусаханян
56′
77Алексей Турик
90′
23Василий Совпель
Статистика
5Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)15
2Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
7Угловые9
0Фолы0
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАндрей Василевич(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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