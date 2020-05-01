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19:02 (мск), источник: Sport24

Расторгший контракт с ЦСКА Давыдов не может вылететь из Болгарии. Экс-игрок «Спартака» остался без жилья и дохода

Российский нападающий Денис Давыдов, расторгший недавно контракт с софийским ЦСКА, сообщил, что не может покинуть территорию Болгарии и вернуться в РФ в связи с пандемией коронавируса. По словам бывшего футболиста московского «Спартака», он должен был вылететь специальным рейсом, но МИД России отказался принимать своих граждан из-за границы.

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Источник: РИА "Новости"

«Не думал, что мне придется писать об этом тут, но приходится! На данный момент я нахожусь в Болгарии, так как у меня действовал контракт с клубом ЦСКА (София). В связи со сложившейся обстановкой в мире в клубе начались финансовые трудности. Клуб предложил мне расторгнуть договор и вернуться домой. Я согласился, но с условием, что будет рейс до Москвы. На тот момент границы уже были закрыты.

И вот уже месяц я нахожусь на территории Болгарии в ожидании вывозного рейса. Об организации вывозных рейсов пока не идет речи! 02.05.2020 года правительство Болгарии организовывает рейс, который следует по маршруту София — Москва — София, для вывоза своих граждан из России. Узнав, что на этом рейсе я смогу вернуться на родину, я приобрел билеты, расторг контракт и сдал квартиру, в которой проживал. Но вчера, 30.04, МИД России отказался принимать своих граждан! Болгарский самолет полетит пустой. И за два дня до вылета нам сообщают об этом! Как будто только вчера узнали о самолете из Болгарии! Я остался без контракта, жилья, тренировок и дохода. Получается, граждане Болгарии для Болгарии важны, а граждане России — нет?! Я понимаю, что ситуация сложная, но я хочу придать этому огласку! На чудо не надеюсь, но надеюсь, что хоть что-то изменится по отношению к своим гражданам! Всем здоровья, в это непростое время! — написал Давыдов в инстаграме.

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18:56 (мск)© Спорт-Экспресс
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