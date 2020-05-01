«Я уже давно это решил». Эрич ответил на вопрос о завершении карьеры и дальнейшей работе в «Астане»
Капитан и вратарь ФК «Астана» Ненад Эрич в прямом эфире Vesti.kz в Instagram рассказал о том, как планирует завершать свою карьеру.
Капитан и вратарь ФК «Астана» Ненад Эрич в прямом эфире Vesti.kz в Instagram рассказал о том, как планирует завершать свою карьеру.
Контракт футболиста, которому в конце мая исполнится 38, действует до конца сезона. Эрич признался, что другого клуба, кроме казахстанского чемпиона, в его карьере больше не будет.
— Я уже давно это решил и сказал в одном из интервью, что я свою карьеру закончу в «Астане». Потому что мне мой клуб много дал, и я это сильно ценю. Я буду оставаться здесь до конца. Посмотрим, сколько я буду еще играть. Да, у меня контракт закончится к концу года. Сейчас я чувствую себя хорошо, здоровье хорошее, к работе отношусь хорошо, травм нет. А время покажет потом. Если я буду чувствовать себя хорошо, если увижу, что могу еще помочь команде, я хочу еще поиграть. Но, с другой стороны, это зависит и от клуба. Не могу точно сказать, предложат ли мне контракт или нет.
— Готов ли потом остаться в «Астане» на
— Конечно, я бы хотел остаться в клубе. Это тоже не зависит от меня. Это зависит от людей, которые руководят клубом. Если они предложат мне
Отметим, что в этом году исполняется десять лет с тех пор, как Эрич выступает в казахстанской