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20:20 (мск), источник: Vesti.kz

«Я уже давно это решил». Эрич ответил на вопрос о завершении карьеры и дальнейшей работе в «Астане»

Капитан и вратарь ФК «Астана» Ненад Эрич в прямом эфире Vesti.kz в Instagram рассказал о том, как планирует завершать свою карьеру.

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Контракт футболиста, которому в конце мая исполнится 38, действует до конца сезона. Эрич признался, что другого клуба, кроме казахстанского чемпиона, в его карьере больше не будет.

— Я уже давно это решил и сказал в одном из интервью, что я свою карьеру закончу в «Астане». Потому что мне мой клуб много дал, и я это сильно ценю. Я буду оставаться здесь до конца. Посмотрим, сколько я буду еще играть. Да, у меня контракт закончится к концу года. Сейчас я чувствую себя хорошо, здоровье хорошее, к работе отношусь хорошо, травм нет. А время покажет потом. Если я буду чувствовать себя хорошо, если увижу, что могу еще помочь команде, я хочу еще поиграть. Но, с другой стороны, это зависит и от клуба. Не могу точно сказать, предложат ли мне контракт или нет.

— Готов ли потом остаться в «Астане» на какой-то другой должности, например, спортивного директора или тренера вратарей?

— Конечно, я бы хотел остаться в клубе. Это тоже не зависит от меня. Это зависит от людей, которые руководят клубом. Если они предложат мне какую-то работу, если мы договоримся, я буду работать в «Астане» и дальше.

Отметим, что в этом году исполняется десять лет с тех пор, как Эрич выступает в казахстанской премьер-лиге. Девять из них он выступает за столичный клуб.

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