Три человека в «Кельне» сдали положительный тест на коронавирус
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Футбольный клуб «Кельн» на своем официальном сайте объявил о положительных тестах на коронавирус у трех сотрудников.
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Футбольный клуб «Кельн» на своем официальном сайте объявил о положительных тестах на коронавирус у трех сотрудников.
Сообщается, что тестирование прошли все игроки, тренерский штаб и сотрудники клуба. Три теста оказались положительными. Имена и должности сотрудников не называются, но отмечается, что у них нет никаких симптомов. Все заболевшие сотрудники были помещены на домашний карантин.
Сообщается, что случаи заражения коронавирусом не повлияют на тренировочный процесс.
Канцлер Германии Ангела Меркель в четверг сообщила, что власти страны приняли решение об открытии школ и проведении спортивных мероприятий, сроки обсудят 6 мая.
Футбольные соревнования в Германии приостановлены с середины марта как минимум до 30 апреля. Ранее DFL выразила готовность возобновить сезон 9 мая. С 20 апреля немецкие регионы начали постепенное снятие ограничительных мер, которые были введены в целях борьбы с коронавирусом месяцем ранее.