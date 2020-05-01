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1 мая, источник: Спорт РИА Новости

Три человека в «Кельне» сдали положительный тест на коронавирус

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Футбольный клуб «Кельн» на своем официальном сайте объявил о положительных тестах на коронавирус у трех сотрудников.

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Источник: Спорт РИА Новости

Сообщается, что тестирование прошли все игроки, тренерский штаб и сотрудники клуба. Три теста оказались положительными. Имена и должности сотрудников не называются, но отмечается, что у них нет никаких симптомов. Все заболевшие сотрудники были помещены на домашний карантин.

Сообщается, что случаи заражения коронавирусом не повлияют на тренировочный процесс.

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Канцлер Германии Ангела Меркель в четверг сообщила, что власти страны приняли решение об открытии школ и проведении спортивных мероприятий, сроки обсудят 6 мая.

Футбольные соревнования в Германии приостановлены с середины марта как минимум до 30 апреля. Ранее DFL выразила готовность возобновить сезон 9 мая. С 20 апреля немецкие регионы начали постепенное снятие ограничительных мер, которые были введены в целях борьбы с коронавирусом месяцем ранее.

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