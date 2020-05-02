Бундеслига может возобновить сезон 15 мая

6 мая федеральный канцлер Германии Ангела Меркель проведёт встречу с министрами, в ходе которой будет принято решение о проведении спортивных мероприятий на территории страны. На совещании будет представлен и новый проект резолюции. Ожидается, что обсуждение вопроса возобновления сезона в Бундеслиге будет вынесено отдельным пунктом повестки, поскольку лига предоставляет большое количество рабочих мест.



Ранее сообщалось, что сезон-2019/2020 в чемпионате Германии может возобновиться 9 мая, а матчи будут проходить без зрителей.