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09:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Бундеслига может возобновить сезон 15 мая

Руководство Немецкой футбольной лиги (DFL) 15 мая планирует возобновить сезон-2019/2020, приостановленный из-за пандемии коронавируса, сообщает Sport Informations Dienst.

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Источник: РИА "Новости"

6 мая федеральный канцлер Германии Ангела Меркель проведёт встречу с министрами, в ходе которой будет принято решение о проведении спортивных мероприятий на территории страны. На совещании будет представлен и новый проект резолюции. Ожидается, что обсуждение вопроса возобновления сезона в Бундеслиге будет вынесено отдельным пунктом повестки, поскольку лига предоставляет большое количество рабочих мест.

Ранее сообщалось, что сезон-2019/2020 в чемпионате Германии может возобновиться 9 мая, а матчи будут проходить без зрителей.

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